"Розводять на гроші": популярний український туроператор потрапив у черговий скандал

Популярний туроператор Join UP потрапив у черговий скандал. Українка Катерина Сторожук вирішила відпочити на Шрі Ланці, придбавши "гарячу" путівку. Але, за її словами, через неправильні вказівки і дії представника компанії вона запізнилася на рейс і не полетіла на відпочинок. Компенсувати збитки в Join UP відмовляються.

Представник компанії заявив, що його провини у цьому немає. Про це постраждала написала на своїй сторінці у Facebook.

"16 березня я з моєю подругою повинні були полетіти на Шрі Ланку. Тур був гарячий, я забронювала його напередодні ввечері. Щоб не втрачати часу, звернулася в ірпінське представництво компанії Join up до директора. Вона попросила скинути передоплату на особисту картку ПриватБанку. У листуванні повідомила, що зв'яжеться з нами сама вранці, а також запевнила, що квитки вже є і ми летимо", — написала Сторожук.

У результаті представник компанії попросила Сторожук почекати її біля офісу, але сама так і не з'явилася. Квитки туристам надали менш ніж за дві години до вильоту, тому вони запізнилися на рейс.

"Поспішивши в аеропорт, я запізнилася на реєстрацію. Зателефонувавши представнику Join UP, нічого не добилася, крім слів: "Хочете — купуйте квитки на Шрі Ланку за свій рахунок. Це ви винні, до побачення", — написала туристка.

За словами Сторожук, вирішити проблему і компенсувати втрачені кошти в Join UP відмовилися. Представник компанії стверджує, що його провини у цьому немає.

"Я повідомила туристам о 11:06, що їх підтвердили і квитки через півгодини будуть. Вони були в ТЦ, де розташований офіс, і нібито чекали особисто мене. Катерина Сторожук навіть зайшла в офіс. Менеджер Олена повідомила, що все готове, вони вирішили чекати мене, — кажуть в Join UP, зазначаючи, що Сторожук замість того, щоб просто забрати квитки, чекала директора відділення. — У підсумку квитки забрали і поїхали. Далі вони потрапили в затор і не встигли на рейс. Коли ми зустрілися в офісі, я запропонувала підписати договір! Турист відмовився! Так само було запропоновано повернути гроші за готель, ніхто не захотів".

Нагадаємо, що цей туроператор останнім часом часто потрапляє в скандали. Люди, які придбали путівки в Хургаду (Єгипет) у JoinUp більше доби чекали на літак, але так і не вилетіли на відпочинок. Усього реєстрації на рейс очікували приблизно 200 осіб.

У жовтні стало відомо, що JoinUp не виплатив із 2014 року компанії з ОАЕ "Royal Park Tourism Services" борг у розмірі майже 3,5 мільйона доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада голова підкомітету Верховної Ради з питань туризму, курортів і рекреації Анна Романова розповіла, що туроператор потрапив у скандал під час польоту клієнтів у Єгипет, коли пілот через конфлікт деяких пасажирів із бортпровідницею пригрозив туристам в'язницею.

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