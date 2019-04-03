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"Розпухлі суглоби і температура": зірка "Орла і решки" розповіла про свою небезпечну хворобу

1.3тЧитати матеріал російською

32-річна ведуча шоу "Орел і Решка. Шопінг" Марія Івакова розповіла про те, як заразилася страшною інфекцією. Так, після зйомок у Домінікані вона відчула нездужання, але не надала цьому значення.

Івакова зазначила, що покрилася червоною висипкою, списала це на алергію і продовжила працювати. Ведуча забила тривогу, коли у оператора з'явилися такі самі симптоми, пише Сosmo.ru.

"Розпухлі суглоби і температура": зірка "Орла і решки" розповіла про свою небезпечну хворобу
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"Справа запахла смаженим, і я припустила, що у нас обох інфекція. З огляду на те, що романів з оператором ми не крутили, залишалося думати, що нас вкусив комар. А ще на той момент у Домінікані була епідемія лихоманки Зіка, і я все-таки вирішила піти до лікаря. У підсумку я провела декілька днів у боксі, отримувала їжу через віконце і жартувала з прибиральницями в скафандрах. Ми з продюсером по телефону будували плани втечі, але відпустили мене тільки тоді, коли розпухлі суглоби на руках перестали хворіти і температура опустилася до 37", — повідомила Івакова.

Як раніше писав OBOZREVATEL, комедійний український ведучий Майкл Щур прокоментував заборону в'їзду в Україну на три роки скандальній російській телеведучій, зірці тревел-шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасії Івлєєвій.

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