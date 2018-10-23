Розлючений пасажир побив співробітника аеропорту телефоном: відео

У китайському аеропорту Циндао Лютін розлючений пасажир накричав на співробітника і вдарив його телефоном по обличчю. Запис опублікувало видання Daily Mail.
Як повідомляється, авіакомпанія скасувала виліт через погані метеоумови, але надала своїм клієнтам житло на одну ніч, матеріальну компенсацію і квитки на наступний рейс.
Один із пасажирів сказився через скасування рейсу, він накричав на працівника авіакомпанії, а потім сильно вдарив його смартфоном по щоці.
Правоохоронці затримали порушника на п'ять діб.
Проте багато користувачів мережі вважають, що чоловік заслуговує більш суворого покарання.
"Цю людину потрібно занести в чорний список всіх авіакомпаній країни", "Неважливо, наскільки він був засмучений, він не мав права застосовувати насильство", - обурилися інтернет-користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, всесвітньо відома авіакомпанія Ryanair потрапила в расистський скандал через сварку між пасажирами на борту. Конфлікт стався, коли літак знаходився на посадці в іспанській Барселоні і повинен був летіти в Лондон.