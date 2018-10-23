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Розлючений пасажир побив співробітника аеропорту телефоном: відео

2.6тЧитати матеріал російською

У китайському аеропорту Циндао Лютін розлючений пасажир накричав на співробітника і вдарив його телефоном по обличчю. Запис опублікувало видання Daily Mail.

Як повідомляється, авіакомпанія скасувала виліт через погані метеоумови, але надала своїм клієнтам житло на одну ніч, матеріальну компенсацію і квитки на наступний рейс.

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Один із пасажирів сказився через скасування рейсу, він накричав на працівника авіакомпанії, а потім сильно вдарив його смартфоном по щоці.

Правоохоронці затримали порушника на п'ять діб.

Проте багато користувачів мережі вважають, що чоловік заслуговує більш суворого покарання.

"Цю людину потрібно занести в чорний список всіх авіакомпаній країни", "Неважливо, наскільки він був засмучений, він не мав права застосовувати насильство", - обурилися інтернет-користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, всесвітньо відома авіакомпанія Ryanair потрапила в расистський скандал через сварку між пасажирами на борту. Конфлікт стався, коли літак знаходився на посадці в іспанській Барселоні і повинен був летіти в Лондон.

Місце
Китай
Об'єкт
літак
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