Розкрито спосіб, як сподобатися стюардесам

Невідомий член екіпажу розповів пасажирам літаків, як справити хороше враження на стюардес під час авіаперельоту.

Про це повідомляє видання Express. За словами чоловіка, спочатку головне подбати про правильне використання багажних полиць. Важливо розмістити свою сумку так, щоб дверцята добре закривалася, а речі не стирчали. Також член екіпажу додав, що не варто чекати від стюардес нічого натомість. В такому випадку пасажир може розраховувати на якісніше обслуговування і вдячність.

Фото: biletik.aero

Крім того, чоловік зазначив, що у туристів є можливість особисто подякувати стюардесам та іншим членам екіпажу за роботу. Дозволяється подарувати коробку цукерок або інші солодощі.

Фото: psychologies.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідниця з шестирічним стажем поділилася історією про те, як її робота перетворилася на справжній жах через пандемію коронавірусу.

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