Рожеві озера, зебри і пустеля: блогер показала неймовірні місця в Україні

Українська блогерка, ексредакторка шоу "Орел і Решка" Яна Метьолкіна показала незвичайний туристичний маршрут по Україні.

За три дні вона відвідала заповідник Асканія-Нова, Лемурійське й Генічеське озера, а також Олешківські піски. Фото і відео Метьолкіна поділилася в своєму авторському блозі.

metyolkina.com

Заповідник Асканія-Нова

"Виїжджаємо з Києва о 8 ранку і до 6-ї вечора вже біля Національного Парку Асканія-Нова. З готелями в цих краях не густо, він тут один, зате поряд зі входом у заповідник. Важливо розуміти, що вся Асканія-Нова — це штучно створений заповідник. Спочатку — це був степ, де навіть не росли дерева", — пише блогерка.

metyolkina.com

metyolkina.com

"Найяскравіше враження — це, звісно, сафарі. Ми заїжджаємо на Великий Чаплинський під — територія заповідника, де в максимально наближених до природних умов вільно живуть копитні з різних континентів: Індія, Африка, Азія", — продовжила Метьолкіна.

metyolkina.com

metyolkina.com

metyolkina.com

metyolkina.com

Генічеське озеро

"Колись тут вівся соляний промисел. І всю цю сіль везли на продаж у Європу Чумацьким Шляхом, який розташований неподалік. Кажуть навіть, що рожеву сіль із Генічеського озера поставляли у двір Катерині II. Але зараз ніякого соляного промислу тут немає. Туристів мало", — написала блогерка.

metyolkina.com

metyolkina.com

metyolkina.com

metyolkina.com

metyolkina.com

Олешківські піски

Кінцевою точкою маршруту Метьолкіної були Олешківські піски. Вона зазначила, що колись на цьому місці були густі ліси.

"Але потім люди вирубували дерева, величезні стада овець барона Фальц-Фейна (батька засновника Асканії-Нови) виїли траву, виникали пожежі через посуху, промишляла вітрова ерозія і ось уже пустеля розрослася до неймовірних розмірів. Щоб хоч якось зупинити "розмноження" пустелі, люди почали висаджувати по її контуру дерева і з вертольотів засівати траву", — додала дівчина.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні активізувалися шахраї, які в розпал літнього сезону обманюють туристів, продаючи їм нібито дешеві путівки на популярні курорти.

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