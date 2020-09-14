Росіянка звинуватила офіціанта турецького готелю в зґвалтуванні 15-річної дочки
В одному з п'ятизіркових готелів в Анталії нібито зґвалтували 15-річну росіянку, що приїхала на відпочинок з сім'єю.
Про це повідомило турецьке видання Hürriyet. У насильстві звинуватили одного з офіціантів.
Після інциденту мати дівчини звернулася до менеджера готелю з проханням викликати поліцію, проте керівництво нібито спробував приховати подію, щоб не нашкодити іміджу закладу.
Мати і дочка самостійно звернулися до поліції і до генеральної прокуратури Анталії з заявами щодо керівництва готелю і офіціанта.
Консул Росії в Анталії Іван Степанов звернувся до Міністерства туризму і Асоціації туристичних готельєрів Середземномор'я. Він назвав подію неприпустимою.
"Така поведінка є несумісною з принципами гостинності з боку менеджерів готелів, які хотіли приховати огидний інцидент, проігнорувавши високі стандарти турецького готельного менеджменту", – заявив Степанов.
Керівництво готелю при цьому озвучило іншу версію того, що сталося.
"Обвинувачений працює у нас чотири роки. Він бачив, як російська дівчина цілувалася з іншим відпочиваючим. Потім вона зупинила офіціанта, який проходив повз її номера, і попросила: "Не говори мамі". Претензія виникла саме після цього діалогу", – заявив журналістам менеджер готелю Фатма Доган.
Підозрюваного взяли під варту і почали розслідування.
Як повідомляв OBOZREVATEL, готель Lake&River Side Spa в турецькій провінції Анталья має намір подати до суду на російську туристку Ірину В. за звинувачення на адресу готелю і нанесення шкоди його репутації.