Росіянка звинуватила офіціанта турецького готелю в зґвалтуванні 15-річної дочки

В одному з п'ятизіркових готелів в Анталії нібито зґвалтували 15-річну росіянку, що приїхала на відпочинок з сім'єю.

Про це повідомило турецьке видання Hürriyet. У насильстві звинуватили одного з офіціантів.

Після інциденту мати дівчини звернулася до менеджера готелю з проханням викликати поліцію, проте керівництво нібито спробував приховати подію, щоб не нашкодити іміджу закладу.

Мати і дочка самостійно звернулися до поліції і до генеральної прокуратури Анталії з заявами щодо керівництва готелю і офіціанта.

Консул Росії в Анталії Іван Степанов звернувся до Міністерства туризму і Асоціації туристичних готельєрів Середземномор'я. Він назвав подію неприпустимою.

"Така поведінка є несумісною з принципами гостинності з боку менеджерів готелів, які хотіли приховати огидний інцидент, проігнорувавши високі стандарти турецького готельного менеджменту", – заявив Степанов.

Керівництво готелю при цьому озвучило іншу версію того, що сталося.

"Обвинувачений працює у нас чотири роки. Він бачив, як російська дівчина цілувалася з іншим відпочиваючим. Потім вона зупинила офіціанта, який проходив повз її номера, і попросила: "Не говори мамі". Претензія виникла саме після цього діалогу", – заявив журналістам менеджер готелю Фатма Доган.

Підозрюваного взяли під варту і почали розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, готель Lake&River Side Spa в турецькій провінції Анталья має намір подати до суду на російську туристку Ірину В. за звинувачення на адресу готелю і нанесення шкоди його репутації.

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