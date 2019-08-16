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Росіянин в літаку намагався проломити головою ілюмінатор

1.7т Читати матеріал російською

Російський літак 16 серпня здійснив екстрену посадку в Краснодарі через туриста, який намагався вибити головою ілюмінатор.

На офіційному сайті МВС Росії уточнюється, що лайнер прямував з Тель-Авіва в Санкт-Петербург, коли бешкетникові закортіло зайнятися "подихати повітрям"(щоб подивитися відео з затриманням, проскролльте до кінця сторінки).

"У міжнародному аеропорту Краснодар імені Катерини II здійснив вимушену посадку літак, який прямував з Тель-Авіва в Санкт-Петербург. Диспетчер авіаційної безпеки повідомив в поліцію про те, що на борту авіалайнера знаходиться пасажир, який під час польоту порушував громадський порядок: поводився агресивно, грубо відповідав на зауваження екіпажу, використовуючи нецензурну лексику, а також намагався головою розбити ілюмінатор", – йдеться в повідомленні.

літак

літак

pixabay

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Уточнюється, що бешкетником виявився 32-річний житель Кіровська Ленінградської області. Після посадки в Краснодарі чоловіка доставили до поліції, де було складено протокол про адміністративне правопорушення. Його затримали на п'ять діб і зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше п'яний турист влаштував скандал на борту літака авіакомпанії Ryanair, після чого спробував відкрити аварійні двері та заригал салон.

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Місце
Росія
Теги
туризм подорожі літак скандали
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Ghhg
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Виня Ксения
Виня Ксения
Жаль, что он свою черепушку не проломил. Все равно там пусто. Он бы не сильно пострадал.
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