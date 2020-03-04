Росіяни змушені відмовитися від відпочинку в Єгипті: що їм порадила влада

Російським туристам порадили не відвідувати Єгипет і вибирати для зимового відпочинку інші країни.

Путівки на місцеві курорти не продаються на території РФ. Про це повідомляє видання "Говорить Москва".

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"Єгипет закритий, тури не продаються, туристи туди організовано не їздять. Замість Єгипту люди вибирають інші напрямки: Таїланд, Домінікану, Ізраїль, де взимку є море і тепло. Авіасполучення є з Каїром, може хтось їздить самостійно", – заявив прессекретар Ростуризму.

Польоти з Росії до Єгипту були припинені в листопаді 2015 року. Це сталося після катастрофи в результаті теракту на літаку Airbus A321 компанії "Когалимавіа", що летів з Шарм-ель-Шейха.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Єгипті туристам дозволили безкоштовно фотографувати на мобільні телефони в музеях і біля археологічних пам'яток.

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