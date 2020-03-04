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4 березня • оновлено в 21:24
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/ Журнал

Росіяни змушені відмовитися від відпочинку в Єгипті: що їм порадила влада

14.6т
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Російським туристам порадили не відвідувати Єгипет і вибирати для зимового відпочинку інші країни.

Путівки на місцеві курорти не продаються на території РФ. Про це повідомляє видання "Говорить Москва".

Росіяни змушені відмовитися від відпочинку в Єгипті: що їм порадила влада

pexels.com

"Єгипет закритий, тури не продаються, туристи туди організовано не їздять. Замість Єгипту люди вибирають інші напрямки: Таїланд, Домінікану, Ізраїль, де взимку є море і тепло. Авіасполучення є з Каїром, може хтось їздить самостійно", – заявив прессекретар Ростуризму.

Польоти з Росії до Єгипту були припинені в листопаді 2015 року. Це сталося після катастрофи в результаті теракту на літаку Airbus A321 компанії "Когалимавіа", що летів з Шарм-ель-Шейха.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Єгипті туристам дозволили безкоштовно фотографувати на мобільні телефони в музеях і біля археологічних пам'яток.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
В Турцию всем! Массово падать эрдогаше в ноги и малить не мясорубить ихтамнетский фарш))) Сколько видосов в инете как рюские ваяки бягут поджав хвост от обстрела беспилотников)))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не скрепно для лаптей)))))Так что в мухосранск все!)
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Как оккупанты,мир понял,что такое русский сапог.
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