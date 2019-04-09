Російських туристів "заморозили" в літаку: як це трапилося

Російських туристів "морозили" 13 годин на літаку, який курсував із мексиканського курорту Канкун у Москву.

За даними "Підмосков'я Сьогодні", в лайнері поламався кондиціонер, а підсумком польоту в "холодильнику" для багатьох стала висока температура (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Народ одягався, як міг – всі сиділи в пуховиках, шапках, куталися в пледи. Потрапити в такий холод після 35-градусної спеки в Мексиці – це щось! Спочатку ми всі були в шортах і сланцях. Стюардеси говорили, що ось-ось стане тепло, але дива не сталося. Тільки через шість годин нам оголосили, що команда літака приносить вибачення за некомфортну температуру. Жартували, що ми повинні звикати до московських холодів", – поскаржилися очевидці.

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За словами пасажира, кондиціонер перестав працювати в двох секціях економ-класу. Температура повітря в салоні не піднімалася вище 15 – 17 градусів. У хлопця в результаті піднялася температура до 39 градусів, адже салоном "гуляв" протяг.

Мандрівникам доводилося ходити грітися в туалети або в бізнес-клас. Постраждалі написали претензії на адресу керівництва авіакомпанії Azur Air і туроператора AnexTour, які продали путівки в Мексику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно фахівці склали рейтинг найбюджетніших напрямків, куди можна відправитися в одноденну подорож.

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