Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Російських туристів "заморозили" в літаку: як це трапилося

3.7тЧитати матеріал російською

Російських туристів "морозили" 13 годин на літаку, який курсував із мексиканського курорту Канкун у Москву.

За даними "Підмосков'я Сьогодні", в лайнері поламався кондиціонер, а підсумком польоту в "холодильнику" для багатьох стала висока температура (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Народ одягався, як міг – всі сиділи в пуховиках, шапках, куталися в пледи. Потрапити в такий холод після 35-градусної спеки в Мексиці – це щось! Спочатку ми всі були в шортах і сланцях. Стюардеси говорили, що ось-ось стане тепло, але дива не сталося. Тільки через шість годин нам оголосили, що команда літака приносить вибачення за некомфортну температуру. Жартували, що ми повинні звикати до московських холодів", – поскаржилися очевидці.

Новини
В Україні туроператор потрапив у скандал через російські правила
Російських туристів "заморозили" в літаку: як це трапилося

За словами пасажира, кондиціонер перестав працювати в двох секціях економ-класу. Температура повітря в салоні не піднімалася вище 15 – 17 градусів. У хлопця в результаті піднялася температура до 39 градусів, адже салоном "гуляв" протяг.

Російських туристів "заморозили" в літаку: як це трапилося

Мандрівникам доводилося ходити грітися в туалети або в бізнес-клас. Постраждалі написали претензії на адресу керівництва авіакомпанії Azur Air і туроператора AnexTour, які продали путівки в Мексику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно фахівці склали рейтинг найбюджетніших напрямків, куди можна відправитися в одноденну подорож.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Теги
туризмподорожі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
22
Смішно
9
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки