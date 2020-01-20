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20 січня • оновлено в 15:48
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Російські туристи провалилися під лід на Байкалі: відео

1.3т
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Двоє російських туристів провалилися під лід на Байкалі і зняли це на відео. Інцидент трапився за 300 метрів від берега в районі мису Малий Кадильний.

Загалом росіяни пробули в крижаній воді 17 хвилин. Після цього вони в мокрому одязі пройшли шість кілометрів. Відео поділився автор ролика Захар Сарапулов.

Російські туристи провалилися під лід на Байкалі: відео
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"Все закінчилося добре, і ми навіть не захворіли, а наше купання виявилося знято на go-pro", – повідомив він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російські туристи потрапили в поліцію за те, що на пляжі на тайському курорті Паттая зайнялися сексом на очах у інших людей.

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Автор
Марія Дідик
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Махно Володимир
Махно Володимир
гoвно не тонет.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей
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