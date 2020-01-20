Російські туристи провалилися під лід на Байкалі: відео

Двоє російських туристів провалилися під лід на Байкалі і зняли це на відео. Інцидент трапився за 300 метрів від берега в районі мису Малий Кадильний.

Загалом росіяни пробули в крижаній воді 17 хвилин. Після цього вони в мокрому одязі пройшли шість кілометрів. Відео поділився автор ролика Захар Сарапулов.

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"Все закінчилося добре, і ми навіть не захворіли, а наше купання виявилося знято на go-pro", – повідомив він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російські туристи потрапили в поліцію за те, що на пляжі на тайському курорті Паттая зайнялися сексом на очах у інших людей.

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