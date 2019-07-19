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Російські туристи пропали на курорті: подробиці

2.3т Читати матеріал російською

У Карелії оголосили в розшук російських туристів з Москви, які відправилися подорожувати на байдарці.

Про це повідомляє "РІА новини" з посиланням на регіональне управління МВС, уточнюючи, що мандрівники в якийсь момент просто перестали виходити на зв'язок.

"Співробітниками карного розшуку ОМВД Росії в Лоухському районі встановлюється місцезнаходження жителів Москви, які 8 липня на байдарці вийшли з озера Піземске, потім уздовж берега Білого моря мали дістатися до села Полонга", – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що пропала сімейна пара з Москви – Ольга і Микола Євсюкови. Вони вирушили в подорож із собакою. Родичі заявили про зникнення туристів 16 липня, і буквально наступного дня почалися пошуки.

Туризм - байдарка

Туризм - байдарка

pixabay

За даними "Говорить Москва", пізніше рятувальники все ж знайшли зниклих живими. Вони були в задовільному стані. За попередніми даними, в зникненні росіян кримінальної складової немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 23-річний британський турист Девід Бріффот зламав шию, з'їхавши з гірки в аквапарку головою вперед в Іспанії.

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Теги
туризм подорожі
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