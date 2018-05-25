Робота за кордоном: названо п'ять головних небезпек для українців

Журналісти реаліті-шоу "Заробітчани", що виходить на "Новому каналі", Аліна Мисечко і Анастасія Кошман під час онлайн-конференції розповіли, чим небезпечні заробітки в Америці та Азії.

Цілодобова робота

Настя Кошман:

Якщо ви хочете втілити american dream – жити і працювати в Нью-Йорку, будьте готові гарувати 24 години на добу. Цей мегаполіс ніколи не спить.

Я зустрічала дівчат, які вдень працюють покоївками або нянями, а ночами миють посуд у барах чи ресторанах. Тож ті, хто мріють переїхати у США, щоб жити на Мангеттені, бігати вранці у Централ парку, а вечори проводити у кафе з друзями, можуть дуже розчаруватися.

Дороге житло

Аліна Мисечко:

Є стереотип, що в Азії все дуже дешево. Багато хто думає, що переліт туди – це найбільша стаття витрат. Насправді це не зовсім так. Звісно, ціни не такі захмарні, як у США, але жити зовсім безкоштовно теж не варто розраховувати.

Дешеве житло – це просто дах над головою без жодних зручностей у бідному селищі. Такі "апартаменти" коштують близько 15 доларів на добу. Квартира в районі Макаті (культурний і бізнес-центр Філіппін) обійдеться близько 400-500 доларів. При цьому середня зарплата на островах 200-300 доларів.

Настя Кошман:

Орендувати звичайну невелику квартиру в центрі Нью-Йорка коштує близько 3000 доларів, – каже Настя Кошман. – Орендувати житло у Брукліні (відносно недорогому районі) – близько 1500. Щоб прожити місяць у Нью-Йорку, не дуже шикуючи, потрібно не менше 3000 доларів.

Екзотична або "пластикова" їжа

Аліна Мисечко:

Азіати їдять надто незвичні для нас страви: черв'яків, молюсків, личинок, смажені курячі голови, п’ють квітковий сік... Тому наша команда зазвичай весь день була голодною, а вночі, після зйомок, їли вермішель швидкого приготування і вівсянку, якою запаслися в Києві.

Настя Кошман:

В американських супермаркетах продукти діляться на органічні та неорганічні. Ненатуральні – за доступними цінами, але їсти їх абсолютно неможливо. Я не могла повірити в це. Ось на вигляд овочі як овочі, а смаку абсолютно немає.

Мовний бар'єр

Аліна Мисечко:

У мене хороша англійська. Тому побоювань з приводу мовного бар'єру не було. І, як виявилося, даремно. В Азії мало хто говорить англійською, хоча на Філіппінах він і вважається другою державною. Доводилося постійно "грати у крокодила" з місцевими, все пояснювати жестами.

Недобросовісні роботодавці

Настя Кошман:

Чи часто нас "кидали" роботодавці? Постійно! Ми списувалися з Києва, заздалегідь обговорювали всі умови, і в останню мить отримували відмову. Взяли іншу людину, передумали відкривати вакансію або ще якийсь форс-мажор.

Уявіть собі: ви самі в чужій країні, без роботи. Що робити? Викручувалися на ходу: заходили в усі заклади поспіль і питали вільні вакансії. На це йшло багато часу і сил. Та до цього теж потрібно бути готовим.