Ракети і статуї вождів: журналіст зняв фільм про реальне життя Північної Кореї

Український журналіст Роман Бочкала вирушив до Північної Кореї під виглядом туриста і зняв документальний фільм про життя однієї з найзакритіших країн у світі. Йому вдалося побувати в місцях, куди зазвичай не пускають іноземців.

Вся стрічка знята на мобільний телефон. Відео журналіст розмістив на своєму Youtube-каналі. На свою подорож Роман Бочкала витратив 2800$.

Роман Бочкала пробув у Північній Кореї тиждень. Весь час його супроводжували два гіда та водій. Вони вибирали маршрут подорожі і контролювали журналіста. У КНДР туристам заборонено спілкуватися з місцевими жителями і знімати "зайве".

Як раніше писав OBOZREVATEL, журналіст Роман Бочкала опублікував нові дорожні нотатки під час відвідин однієї з найзакритіших країн світу — КНДР.