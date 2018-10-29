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Ракети і статуї вождів: журналіст зняв фільм про реальне життя Північної Кореї

1.8тЧитати матеріал російською

Український журналіст Роман Бочкала вирушив до Північної Кореї під виглядом туриста і зняв документальний фільм про життя однієї з найзакритіших країн у світі. Йому вдалося побувати в місцях, куди зазвичай не пускають іноземців.

Вся стрічка знята на мобільний телефон. Відео журналіст розмістив на своєму Youtube-каналі. На свою подорож Роман Бочкала витратив 2800$.

Ракети і статуї вождів: журналіст зняв фільм про реальне життя Північної Кореї
Новини
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Роман Бочкала пробув у Північній Кореї тиждень. Весь час його супроводжували два гіда та водій. Вони вибирали маршрут подорожі і контролювали журналіста. У КНДР туристам заборонено спілкуватися з місцевими жителями і знімати "зайве".

Як раніше писав OBOZREVATEL, журналіст Роман Бочкала опублікував нові дорожні нотатки під час відвідин однієї з найзакритіших країн світу — КНДР.

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