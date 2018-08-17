Найкращі пляжі світу в 2018 році: де відпочити з комфортом

Експерти Beach Inspector побували на 1595 пляжах в 52 курортних регіонах світу і розповіли, де мандрівникам буде найкраще.

Фахівці оцінювали загальний стан пляжу, зручності, інфраструктуру, вид, який з нього відкривається, і його красу, а також враховували, наскільки кожен пляж доступний і підходить для дітей. Щоб дані були більш об'єктивними і точними, експерти спілкувалися з туристами, які проводили на пляжі довгий час, пише 34travel.

Найкращі пляжі світу instagram.com/aga_szczepanska

За підсумком кращі пляжі нагородили в категоріях Wow, Party, Watersport, Ambience і Classic Holiday.

Wow - це пляжі, від одного погляду на які перехоплює подих. Побувати на такому - значить запам'ятати цей чудовий досвід на все життя.

instagram.com/keroberts93 Manda Bay, Кенія

Переможцями в цій категорії стали:

1. Manda Bay, Кенія

2. Diani Beach, Кенія

3. Cala Mariolu, Сардинія, Італія

4. Playa de Cofete, Фуертевентура, Іспанія

5. Pai Plong Beach, Таїланд

Party - пляжі для завзятих тусовщиків (-ць), які готові танцювати босоніж на піску від заходу сонця до світанку.

instagram.com/sintillatedubai Barasti Beach, Дубай, ОАЕ

В цій категорії кращими стали:

1. Barasti Beach, Дубай, ОАЕ

2. Playa de Palma, Майорка, Іспанія

3. Playa d'en Bossa, Ібіца (Івіса), Іспанія

4. Haad Yuan Beach, Пханган, Таїланд

5. Playa de Magaluf, Майорка, Іспанія

В категорії Watersport пляжі розділили на три підкатегорії: Surf, Kite Surf, Windsurf.

Кращими стали відповідно: Bingin Beach, Балі, Індонезія; Le Morne Public Beach, Маврикій; Playa de Leocadio Machado, Тенеріфе, Іспанія.

instagram.com/tucidide Bingin Beach, Балі, Індонезія

Ambience - пляжі, які виділяються своєю неповторною атмосферою; автентичність тут ідеально міксується з комфортом.

instagram.com/marten_44 Cala Cap Falcó, Майорка, Іспанія

Кращими серед них визначені:

1. Cala Cap Falcó, Майорка, Іспанія

2. Than Sadet Beach, Пханган, Таїланд

3. Pingwe Beach, Занзібар

4. Kallithea Springs, Родос, Греція

5. Pink Beach, Ломбок, Індонезія

Classic Holiday - пляжі, які підходять для класичного пляжного відпочинку: тут відмінна інфраструктура, дуже хороші умови для купання і вражаючі околиці.

Playa del Matorral, Фуертевентура, Іспанія instagram.com/andrzejk1304

1. Playa del Matorral, Фуертевентура, Іспанія

2. Playa de Alcúdia, Майорка, Іспанія

3. The Beach, Дубай, ОАЕ

4. Themenstrände Scharbeutz, Німеччина

5. Hörnum Oststrand, Німеччина

Раніше OBOZREVATEL розповідав, де шукати пляжі з найчистішою водою.