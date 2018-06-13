П'яний турист підірвав секс-ляльку в літаку

У французькому аеропорту міста Тулуза екстрено приземлився лайнер авіакомпанії Jet2 через "агресивного" п'яного туриста, який підірвав на борту секс-ляльку.

Літак прямував з Белфаста на Ібіцу, повідомляє The Sun.

З лайнера дебошира зняли поліцейські. Паспортні дані туриста внесли в чорний список, і тепер чоловік довічно не зможе скористатися послугами авіакомпанії.

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Представники-юристи Jet2 також відзначили, що будуть наполягати на притягненні дебошира до відповідальності.

Як повідомляв Obozrevatel Travel, "Боїнг" американської авіакомпанії United Airlines екстрено приземлився в Ірландії через записки з погрозами в туалеті.