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П'яний турист підірвав секс-ляльку в літаку

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У французькому аеропорту міста Тулуза екстрено приземлився лайнер авіакомпанії Jet2 через "агресивного" п'яного туриста, який підірвав на борту секс-ляльку.

Літак прямував з Белфаста на Ібіцу, повідомляє The Sun.

З лайнера дебошира зняли поліцейські. Паспортні дані туриста внесли в чорний список, і тепер чоловік довічно не зможе скористатися послугами авіакомпанії.

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.thesun.co.uk

Представники-юристи Jet2 також відзначили, що будуть наполягати на притягненні дебошира до відповідальності.

Як повідомляв Obozrevatel Travel, "Боїнг" американської авіакомпанії United Airlines екстрено приземлився в Ірландії через записки з погрозами в туалеті.

Місце
ФранціяТулуза
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