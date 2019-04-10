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П'яна американка без спідниці влаштувала гарячі танці на борту літака

1.8тЧитати матеріал російською

П'яна пасажирка в літаку задерла спідницю і станцювала тверк на очах у пасажирів.

За даними Metro, на лайнері, що виконував рейс з Орландо в Ньюарк, жінка була незадоволена правилами, згідно з якими потрібно вимикати телефон.

Вона підірвалася з місця і з криками почала трясти сідницями перед пасажирами. Всі дістали телефони і почали знімати те, що відбувається на камеру.

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"Знімайте все, що ви в біса хочете", – кричала жінка, не виключивши з промови матюки.

П'яна американка без спідниці влаштувала гарячі танці на борту літака

Після нетривалих просторікувань вона все ж зібрала речі і покинула літак. Вся ця сцена викликала бурхливу реакцію інших пасажирів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російських туристів "заморозили" в літаку. Вони летіли майже добу зі зламаним кондиціонером, через що у багатьох піднялася висока температура.

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подорожітуризмлітаквидео
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