Головна Новини
17 лютого • оновлено в 10:23
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Путешествия по знаку зодиака: куда ездить в 2020

1.5т
Читати матеріал російською

2020 год для любителей путешествий станет годом перезагрузки.

Об этом профильному австралийскому порталу о туризме Travel+Leisure рассказала астролог Пиа Леманн.

В этом году водным знакам (Рак, Рыбы и Скорпионы) она рекомендует проводить больше времени на пляже или вообще отправиться в отдаленные и уединенные места.

Путешествия по знаку зодиака: куда ездить в 2020

pixabay.com

Огненные знаки (Стрелец, Овен, Лев), напротив, должны выбирать активные приключения, вроде альпинизма, треккинга и прочих экстремальных видов туризма на свежем воздухе.

Что касается земных знаков (Козерог, Телец, Дева), им лучше побаловать себя изысканными гастротурами, отдохнуть в местах с термальными водами и спа, уделяя особое внимание своему здоровью.

Дешевые авиабилеты для путешествий по всему миру легко и быстро искать на aviasales.ua.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Мапа Подорожей

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги