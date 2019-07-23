Просто закреслили сніжинку: "Укрзалізниця" оскандалилася з охолодженням поїздів

"Укрзалізниця" із "креативом" підійшла до інформування пасажирів про те, що у фірмових поїздах влітку не працюють кондиціонери.

Замість того, щоб відремонтувати техніку у вагонах, на квитках просто перекреслюється піктограма про її наявність, передає "Громадський контроль Укрзалізниці" в Facebook.

"Ми вас попередили, тому ремонтувати кондиціонери не будемо. Зараз ПАТ "Укрзалізниця" дуже креативно вирішила проблему температурного режиму в літній період. Відмітка в квитку "без кондиціонування" зараз використовується не тільки для вагонів, які конструктивно не обладнані системою кондиціонування повітря, а й для того, щоб мати по суті законний привід просто не ремонтувати систему кондиціонування в вагонах, де вона є", – йдеться в повідомленні.

Поїзд "Укрзалізниці" Фото: "Громадський контроль Укрзалізниці" / Facebook

Уточнюється, що рекордсменом такого "чесного інформування пасажирів і узаконення недбалості" є поїзди Харківського формування, на які при покупці квитка можна побачити перекреслену сніжинку.

"За фактом – більшість вагонів заводу "Аммендорф" обладнані звичайними простими кондиціонерами, які не потребують рідкісних запчастин", – уточнили в мережі.

Уточнюється, що подібний випадок стався з фірмовим поїздом, який курсує у напрямку Харків-Маріуполь. "При прибутті в Лозову усі працівники цього поїзда вибігають та біжать до підвагонного компресору кондиціонера (яким все-таки обладнано вагон) та намагаються щось вдіяти, але, судячи з усього, просто констатують факт витікання хладагенту. Як потім вияснилося, кондиціонер заправили в депо перед самим відправленням у рейс, але зразу після увімкнення він витік", – додали у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня в поїзді "Укрзалізниці" під час руху випало вікно і травмувало дитину.

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