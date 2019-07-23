Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Просто закреслили сніжинку: "Укрзалізниця" оскандалилася з охолодженням поїздів

2.7т Читати матеріал російською

"Укрзалізниця" із "креативом" підійшла до інформування пасажирів про те, що у фірмових поїздах влітку не працюють кондиціонери.

Замість того, щоб відремонтувати техніку у вагонах, на квитках просто перекреслюється піктограма про її наявність, передає "Громадський контроль Укрзалізниці" в Facebook.

"Ми вас попередили, тому ремонтувати кондиціонери не будемо. Зараз ПАТ "Укрзалізниця" дуже креативно вирішила проблему температурного режиму в літній період. Відмітка в квитку "без кондиціонування" зараз використовується не тільки для вагонів, які конструктивно не обладнані системою кондиціонування повітря, а й для того, щоб мати по суті законний привід просто не ремонтувати систему кондиціонування в вагонах, де вона є", – йдеться в повідомленні.

Поїзд "Укрзалізниці"

Поїзд "Укрзалізниці"

Фото: "Громадський контроль Укрзалізниці" / Facebook

Уточнюється, що рекордсменом такого "чесного інформування пасажирів і узаконення недбалості" є поїзди Харківського формування, на які при покупці квитка можна побачити перекреслену сніжинку.

Новини
В Україні хочуть розвинути особливий вид туризму: у чому суть

"За фактом – більшість вагонів заводу "Аммендорф" обладнані звичайними простими кондиціонерами, які не потребують рідкісних запчастин", – уточнили в мережі.

Уточнюється, що подібний випадок стався з фірмовим поїздом, який курсує у напрямку Харків-Маріуполь. "При прибутті в Лозову усі працівники цього поїзда вибігають та біжать до підвагонного компресору кондиціонера (яким все-таки обладнано вагон) та намагаються щось вдіяти, але, судячи з усього, просто констатують факт витікання хладагенту. Як потім вияснилося, кондиціонер заправили в депо перед самим відправленням у рейс, але зразу після увімкнення він витік", – додали у повідомленні.

Просто закреслили сніжинку: "Укрзалізниця" оскандалилася з охолодженням поїздів
Просто закреслили сніжинку: "Укрзалізниця" оскандалилася з охолодженням поїздів

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня в поїзді "Укрзалізниці" під час руху випало вікно і травмувало дитину.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця туризм подорожі подорожі Україною
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
15
3
Смішно
1
Цікаво
9
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Белый господин
Белый господин
В России запустили двухэтажные поезда. Новые, современные, российского производства. Всё работает, даже душ есть. Как удивительна эта статья для меня.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Как всегда-ребятушки-обосратушки.слава украинским поездам!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel