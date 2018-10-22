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Пролетіли майже 30 метрів: на Кіпрі відбувся смертельний інцидент із росіянами

5.6тЧитати матеріал російською

На Кіпрі загинули двоє росіян, зірвавшись на автомобілі з обриву.

Як повідомляє місцевий портал Cyprus Mail, 58-річний чоловік-водій та його 48-річна супутниця пролетіли майже 30 метрів і вдарилися об кам'янистий пляж.

Як повідомляє джерело, морська поліція доправила потерпілих у лікарню міста Пафос, де лікарі констатували смерть туристів у результаті травм, несумісних із життям.

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Зазначається, що автомобіль пара орендувала.

Нагадаємо, що нещодавно в США трагічно загинула 30-річна російськомовна модель, колишня "Міс Каліфорнія" Яна Лаврентьєва. Відволікшись на проїжджій частині на незручне взуття, дівчина стала жертвою позашляховика.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися дані про смерть туриста у Карпатах.

Місце
Кіпр
Об'єкти
туризмподорожі
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