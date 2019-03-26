"Пробирає до тремтіння!" Український журналіст розповів про незвичайні "розваги" в Китаї

Ведучі реаліті "Заробітчани" на "Новому каналі" розповіли про незвичайні вподобання китайців. Зокрема, журналісти з України освоїли екзотичні ремесла.

Так, ведучий реаліті Максим Узол розповів, що мав під час подорожі виконувати дивну роботу – він влаштувався в салон краси чистильником вух, повідомила прес-служба "Нового каналу".

Виявилося, що у місцевих жителів чистка вух в салоні – це особливий спосіб релаксу. Настільки екзотична процедура проходить у вісім етапів і займає приблизно 40 хвилин.

Журналіст проекту "Заробітчани" Максим Узол Instagram @max_uzol

"Китайці сприймають звичайну для нас гігієнічну процедуру, як задоволення. Щоб почистити вуха, вони ходять в салони краси. Майстер використовує арсенал різних інструментів, найбільш дивний із них – камертон. Чесно кажучи, не вірив, що від цього можна кайфувати, і коли відчув на собі, був здивований. Це пробирає до тремтіння і дуже розслабляє", – поділився враженнями журналіст.

Прес-служба "Нового каналу"

Крім цього у місцевих є ще декілька процедур, пов'язаних зі здоров'ям і зовнішністю, які можуть нас шокувати. Жителі Китаю – фанати європейців. Щоб бути на них схожими, вони відбілюють і захищають від сонця шкіру, а також роблять операції зі зміни розрізу очей.

Прес-служба "Нового каналу"

Зазначимо, новий випуск про пригоди журналістів-заробітчан у Китаї покажуть в ефірі "Нового каналу" 26 березня о 19:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти в сфері туризму назвали незвичайні варіанти для розміщення туристів.

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