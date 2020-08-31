Хорватія потрапила в "червону" зону: як бути українцям, які повернулися з відпочинку

Хорватія потрапила в "червону" зону для українців. The Daily Beast

Після потрапляння Хорватії в "червону" зону з розповсюдження коронавірусу приїжджим в Україну доведеться піти на самоізоляцію.

Це торкнеться й українських туристів, пише "РБК-Україна". Оновлений список країн "червоної" та "зеленої" зон був опублікований Міністерством охорони здоров'я.

Таким чином, українські громадяни й іноземці при в'їзді в Україну з Хорватії будуть зобов'язані проходити самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома".

Вийти з ізоляції достроково можна після отримання негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

Крім того, в "червоному" списку – Албанія та Чорногорія. Туристам, які повернулися з цих країн, доведеться дотримуватися таких же правил.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України 30 серпня оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон щодо захворюваності на COVID-19. Із повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Станом на ранок неділі, 30 серпня, в Україні офіційно підтверджено 119 094 випадки коронавірусної інфекції. З них 2096 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померло 2527 осіб, а 56 734 пацієнти повністю побороли хворобу.

У Києві за останню добу кількість хворих на коронавірус збільшилася ще на 109 осіб, дев'ять пацієнтів померли. Серед інфікованих – шість медиків.

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