Головна Новини
19 лютого • оновлено в 17:04
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

"Пригоріло від російської мови": росіянин влаштував українцеві цькування на Airbnb

3.6т
Читати матеріал російською

Українець Микита Семенов розповів про скандал, в який його втягнув власник житла у Таїланді. Квартира здавалася росіянином-українофобом в оренду через популярний сервіс Airbnb.

Про інцидент Семенов розповів на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що причиною конфлікту стало упереджене ставлення власника квартири до українців.

"Нарвався я у січні на нациста-господаря в Таїланді. Ним виявився російський нацист, який живе в Таїланді й ненавидить усіх українців, про що він мені практично прямо і написав в прихованому коментарі до відгуку. 54 відмінних відгуки і один гнівний від нього з особистим підписом про те, що я "український нацист", "ненавиджу російську мову" і так далі", – розповів чоловік.

За його словами, росіянина розлютив той факт, що в паспорті українця його ім'я було написано як "Мykyta". Відтак, заповнюючи форми про платіжні дані, чоловік використовував саме таку транслітерацію свого імені.

Скандал з цькуванням українця на Airbnb

Скандал з цькуванням українця на Airbnb

AIN.UA

Скандал з цькуванням українця на Airbnb

Скандал з цькуванням українця на Airbnb

AIN.UA

"Спочатку спілкувався з ним англійською, не знав, що він знає російську, потім перейшли на російську на його ж прохання, що я із задоволенням зробив", – згадав Семенов.

Однак власник житла все одно продовжив демонструвати упереджене ставлення до квартировинаймача і залишив про нього поганий відгук на сайті Airbnb. Українець відреагував на нього скаргою у відповідь.

Українцю влаштували цькування на Airbnb

Українцю влаштували цькування на Airbnb

"Відповіла московська підтримка, що мовляв проведемо розслідування – і зникли. Через кілька тижнів поцікавився, як там розслідування, на що отримав відповідь, що "деталі розслідування сказати мені не можуть через політику конфіденційності". На всі мої подальші листи підтримка вже не відповідала, писав і російською, і англійською. Часу з цим возитися сильно не було, забув і пішов далі, але на його відгук написав відповідь, що це брехня, мужик неадекватний і ненавидить українців. Чемно, без образ. І знаєте що? З'явилася все та ж Ірина з російської підтримки, яка раніше перестала мені відповідати, і написала, що мій акаунт заблокований за образу того неадеквата!" – обурився Семенов.

Скандал з цькуванням українця на Airbnb

Скандал з цькуванням українця на Airbnb

AIN.UA

Скандал з цькуванням українця на Airbnb

Скандал з цькуванням українця на Airbnb

AIN.UA

Скандал з цькуванням українця на Airbnb

Скандал з цькуванням українця на Airbnb

AIN.UA

Пізніше чоловік більш докладно розповів про деталі скандалу в Таїланді у коментарі AIN.UA. За словами Семенова, після його від'їзду з Пхукета власник квартири Нік Максимов залишив на сайті Airbnb розгромний відгук про українця. У ньому він згадував і нібито зіпсовані матраци, і брудний туалет, і невчасний чекаут, і відмову від оплати депозиту. Крім того, росіянин додав, що гість з України нібито "пригорів від вітання російською мовою" (хоча сам Микита спілкувався з ним спочатку англійською, а потім російською).

Семенов уточнив, що неадекватна поведінка з боку господарів квартири почалася рівно в той момент, коли вони дізналися, що житло будуть винаймати українці.

"Дружина господаря назвала гостей russians. На це моя дівчина відповіла, що ми з України і це – інша країна. Відтоді були суцільні проблеми в листуванні, дзвінках. З нас постійно щось вимагали: то заставу на третій день, то завищену оплату за світло", – згадує він.

Однак Семенов підкреслив, що всі звинувачення росіянина неправдиві, включаючи звинувачення щодо депозиту. "Ми навіть на другий або третій день готові були дати заставу, це копійки, 400 бат, менше $13, а господар написав, що у нас не було цієї суми на трьох", – розповів українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст, письменник і автор проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко розповів неприємну історію про те, як в київському метро до нього і його колег почали чіплятися через українську мову і заявили, що нею "уже даже в сьолах нє разгаварівают".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Мовний скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Мовний скандал
Місце
Таїланд
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
10
Смішно
23
Цікаво
5
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Типичная cвидoмая свинья оставившая после себя дикий срач и получившая за отрицательный отзыв.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
сам придумал и сам поверил...какие будут ваши доказательства,ушлёпок?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги