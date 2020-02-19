"Пригоріло від російської мови": росіянин влаштував українцеві цькування на Airbnb

Українець Микита Семенов розповів про скандал, в який його втягнув власник житла у Таїланді. Квартира здавалася росіянином-українофобом в оренду через популярний сервіс Airbnb.

Про інцидент Семенов розповів на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що причиною конфлікту стало упереджене ставлення власника квартири до українців.

"Нарвався я у січні на нациста-господаря в Таїланді. Ним виявився російський нацист, який живе в Таїланді й ненавидить усіх українців, про що він мені практично прямо і написав в прихованому коментарі до відгуку. 54 відмінних відгуки і один гнівний від нього з особистим підписом про те, що я "український нацист", "ненавиджу російську мову" і так далі", – розповів чоловік.

За його словами, росіянина розлютив той факт, що в паспорті українця його ім'я було написано як "Мykyta". Відтак, заповнюючи форми про платіжні дані, чоловік використовував саме таку транслітерацію свого імені.

Скандал з цькуванням українця на Airbnb AIN.UA

Скандал з цькуванням українця на Airbnb AIN.UA

"Спочатку спілкувався з ним англійською, не знав, що він знає російську, потім перейшли на російську на його ж прохання, що я із задоволенням зробив", – згадав Семенов.

Однак власник житла все одно продовжив демонструвати упереджене ставлення до квартировинаймача і залишив про нього поганий відгук на сайті Airbnb. Українець відреагував на нього скаргою у відповідь.

Українцю влаштували цькування на Airbnb

"Відповіла московська підтримка, що мовляв проведемо розслідування – і зникли. Через кілька тижнів поцікавився, як там розслідування, на що отримав відповідь, що "деталі розслідування сказати мені не можуть через політику конфіденційності". На всі мої подальші листи підтримка вже не відповідала, писав і російською, і англійською. Часу з цим возитися сильно не було, забув і пішов далі, але на його відгук написав відповідь, що це брехня, мужик неадекватний і ненавидить українців. Чемно, без образ. І знаєте що? З'явилася все та ж Ірина з російської підтримки, яка раніше перестала мені відповідати, і написала, що мій акаунт заблокований за образу того неадеквата!" – обурився Семенов.

Скандал з цькуванням українця на Airbnb AIN.UA

Скандал з цькуванням українця на Airbnb AIN.UA

Скандал з цькуванням українця на Airbnb AIN.UA

Пізніше чоловік більш докладно розповів про деталі скандалу в Таїланді у коментарі AIN.UA. За словами Семенова, після його від'їзду з Пхукета власник квартири Нік Максимов залишив на сайті Airbnb розгромний відгук про українця. У ньому він згадував і нібито зіпсовані матраци, і брудний туалет, і невчасний чекаут, і відмову від оплати депозиту. Крім того, росіянин додав, що гість з України нібито "пригорів від вітання російською мовою" (хоча сам Микита спілкувався з ним спочатку англійською, а потім російською).

Семенов уточнив, що неадекватна поведінка з боку господарів квартири почалася рівно в той момент, коли вони дізналися, що житло будуть винаймати українці.

"Дружина господаря назвала гостей russians. На це моя дівчина відповіла, що ми з України і це – інша країна. Відтоді були суцільні проблеми в листуванні, дзвінках. З нас постійно щось вимагали: то заставу на третій день, то завищену оплату за світло", – згадує він.

Однак Семенов підкреслив, що всі звинувачення росіянина неправдиві, включаючи звинувачення щодо депозиту. "Ми навіть на другий або третій день готові були дати заставу, це копійки, 400 бат, менше $13, а господар написав, що у нас не було цієї суми на трьох", – розповів українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст, письменник і автор проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко розповів неприємну історію про те, як в київському метро до нього і його колег почали чіплятися через українську мову і заявили, що нею "уже даже в сьолах нє разгаварівают".

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