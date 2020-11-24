Представлений цифровий паспорт здоров'я, який допоможе відмовитися від карантину для авіатуристів

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) презентувала нову електронну систему Travel Pass, в якій будуть відображатися результати ПЛР-тестів туристів і наявність щеплення від COVID-19, як тільки вони стануть доступними.

Про це повідомило Bloomberg. У ній також буде посилання на електронну копію паспорта власника, щоб підтвердити його особу.

Таким чином, додаток Travel Pass в смартфоні зможе повністю замінити для авіатуристів звичні паперові документи та довідки з печатками.

Мандрівники зможуть поділитися своїм статусом з прикордонними службами або пред'явити QR-код для сканування.

За ідеєю авторів Travel Pass, система допоможе відмовитися від карантинів для мандрівників і знову оживить авіаперельоти між країнами. Організація закликала авіакомпанії і уряди різних країн приєднатися до її використання.

IATA повідомила, що цього року тестова програма почне працювати з IAG SA, дочірньою компанією British Airways, перш ніж вона з'явиться на пристроях Apple в першому кварталі і Android з квітня.

Система Travel Pass IATA

Travel Pass буде безкоштовною для мандрівників і урядів, при цьому авіакомпанії доведеться заплатити невелику плату за кожного пасажира, який користується цією послугою.

Travel Pass заснований на існуючій системі IATA Timatic, яка давно використовується для перевірки документів.

За словами розробників, додаток буде використовувати технологію блокчейн і не буде зберігати дані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям не зможуть зняти обмеження на необов'язкові поїздки до деяких держав Європейського Союзу через погану епідемічну ситуацію з коронавірусом в країні.