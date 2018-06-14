"Повисли в повітрі над кріслами": історії пасажирів падаючого літака

Лайнер авіакомпанії Qantas, який слідував з Лос-Анджелеса в австралійське місто Мельбурн, перебував у вільному падінні над Тихим океаном протягом 10 секунд.

У момент інциденту на борту перебували 484 пасажири, деякі з них розповіли про свої відчуття, пише Lenta.ru.

"Це сталося приблизно через дві години після вильоту з Лос-Анджелеса. Раптово наш літак сильно затрясло, а потім він просто почав падати. Це тривало близько 10 секунд", - поділилася пасажирка Жанель Вілсон.

"Багато хто був пристебнутий і повис в повітрі над кріслами. Виникло відчуття, що ти тільки що був на піку американської гірки, а зараз летиш вниз", - додала вона.

За словами дівчини, всі її були налякані і думали, що літак розіб'ється

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Пілотам вдалося стабілізувати авіалайнер, а з мандрівників і персоналу ніхто не постраждав.

Експерти повітряної безпеки вважають, що вихор, в який потрапив лайнер, виник через інший літак, який пролітав неподалік. Однак представник Qantas заявив, що стандартів відстані між повітряними суднами порушено не було.

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