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"Постапокалипсис": з'явилися сумні фото з кримських пляжів

4.6т Читати матеріал російською

В окупованому Росією Криму в розпал туристичного сезону 2019 року спостерігається сумна картина – напливу відпочиваючих як не було, так і немає досі.

Відповідні знімки з пустельних пляжів колись популярного курорту традиційно публікує популярний блогер під RoksolanaToday & Крим25% в своєму мікроблозі в Twitter.

"Буквально днями забігла на залізничний вокзал в Сімферополі. Тепер хворію. Мені фізично нестерпно це бачити. В кінці липня! Постапокалипсис Сімферополь", – підписала блогер.

"Постапокалипсис": з'явилися сумні фото з кримських пляжів
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Така ж картина спостерігається в Коктебелі та Поповці, де людей практично немає на пляжах.

"Постапокалипсис": з'явилися сумні фото з кримських пляжів
"Постапокалипсис": з'явилися сумні фото з кримських пляжів
"Постапокалипсис": з'явилися сумні фото з кримських пляжів
"Постапокалипсис": з'явилися сумні фото з кримських пляжів

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно з видачі пошукової системи Skyscanner зникли авіаквитки в окупований Крим. Пізніше блогер показала інші пляжі окупованого Криму, де також майже неможливо було знайти туристів.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
туризм подорожі
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коршун федот
коршун федот
Все уехали на море Лаптевых.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Как не злобствуют ба -ровцы, а уровень жизни в Крыму выше, чем в Украине! Потому и бесятся! Средняя пенсия в Крыму 220 дол.,( в Украине -90) Пенсионерка, из Симферополя, учительница со стажем 35 лет получает пенсию 18 тыс рублей. Средняя зарплата врача- специалиста 38 тыс. рублей. Газ для населения 2.6 рубля за куб (1.3 грв), а в Украине 9 грв. Бензин А-95 в Крыму 21 грв, а в Украине 30 грв Коммунальные платежи составляют 12-14% от зарплаты!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Та не истерите! В Крыму всё в порядке! Уже 670 тыс украинцев отдохнули в Крыму! Ни один житель Крыма не хочет быть в Украине! И это -РЕАЛЬНОСТЬ!
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