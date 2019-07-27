"Постапокалипсис": з'явилися сумні фото з кримських пляжів

В окупованому Росією Криму в розпал туристичного сезону 2019 року спостерігається сумна картина – напливу відпочиваючих як не було, так і немає досі.

Відповідні знімки з пустельних пляжів колись популярного курорту традиційно публікує популярний блогер під RoksolanaToday & Крим25% в своєму мікроблозі в Twitter.

"Буквально днями забігла на залізничний вокзал в Сімферополі. Тепер хворію. Мені фізично нестерпно це бачити. В кінці липня! Постапокалипсис Сімферополь", – підписала блогер.

Така ж картина спостерігається в Коктебелі та Поповці, де людей практично немає на пляжах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно з видачі пошукової системи Skyscanner зникли авіаквитки в окупований Крим. Пізніше блогер показала інші пляжі окупованого Криму, де також майже неможливо було знайти туристів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram