"Постапокалипсис": з'явилися сумні фото з кримських пляжів

В окупованому Росією Криму в розпал туристичного сезону 2019 року спостерігається сумна картина – напливу відпочиваючих як не було, так і немає досі.
Відповідні знімки з пустельних пляжів колись популярного курорту традиційно публікує популярний блогер під RoksolanaToday & Крим25% в своєму мікроблозі в Twitter.
"Буквально днями забігла на залізничний вокзал в Сімферополі. Тепер хворію. Мені фізично нестерпно це бачити. В кінці липня! Постапокалипсис Сімферополь", – підписала блогер.
Така ж картина спостерігається в Коктебелі та Поповці, де людей практично немає на пляжах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно з видачі пошукової системи Skyscanner зникли авіаквитки в окупований Крим. Пізніше блогер показала інші пляжі окупованого Криму, де також майже неможливо було знайти туристів.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".