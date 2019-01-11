Поспішайте побачити: названо культові туристичні місця, які можуть зникнути

Зміни клімату на планеті несуть загрозу для найцінніших об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Так, багато культових туристичних місць можуть зникнути через глобальне потепління.

Зокрема йдеться про Єллоустонський парк у США, Гренландію, Острів Пасхи, Галапагоські острови, Великий бар'єрний риф біля узбережжя Австралії, пише CNN.

Галапагоські острови CNN

Одним з найяскравіших прикладів впливу глобального потепління є гренландський фіорд Ілуліссат. Айсберги з льодовика Сермек-Куджаллек, які його заповнюють, стрімко тануть, погрожуючи затопити пам'ятку протягом найближчого десятиліття.

Фіорд Ілуліссат (Гренландія) CNN

Уряд Гренландії навіть почав рекламувати це місце як одне з тих, де найяскравіше проявляються зміни клімату і пам'ятку, яку варто побачити, "поки не стало надто пізно".

Під загрозою також Єллоустонський національний парк у США. Через потепління в регіоні не випадає достатня кількість опадів, у зв'язку з чим озера та болота висихають, тим самим провокуючи більш тривалий сезон пожеж.

Єллоустонський національний парк у США CNN

За оцінками вчених, майже половина водно-болотних угідь Єллоустону вже перебуває на межі зникнення, а часті пожежі згодом приведуть до втрати лісів.

Іншому об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО — статуям Моаї на Острові Пасхи — навпаки, загрожує затоплення. Причина — підвищення рівня моря і руйнівні шторми, які можуть спричинити прибережну ерозію ґрунтів.

Статуї на Острові Пасхи CNN

В останні роки підвищення температури океанів вплинуло на коралові рифи, такі як атол Альдабра в Індійському океані, Белізький бар'єрний риф у Атлантиці і Великий Бар'єрний риф у Австралії. Протягом останніх трьох років через підвищення температури води були знебарвлені близько половини коралів Великого рифу, а також багато інших по всьому світу. Загибель коралів може спровокувати серйозні повені.

Великий Бар'єрний риф CNN

Зазначимо, за допомогою математичних моделей вчені розробили чотири сценарії підйому рівня моря до 2100 року. Моделювання засвідчило, що також існує високий ризик затоплення біля північного узбережжя Адріатичного моря, тобто поблизу Венеції та інших міст Італії. Піти під воду до початку XXII століття можуть також грецькі Ефес і Герей, місто Сур у Лівані, іспанський Тарракон, а також сім об'єктів у Хорватії.

Місто Сур (Ліван) CNN

За оцінками Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), загалом 241 природний об'єкт перебуває у небезпеці через глобальне потепління. Причому з 2014 до 2018 року ефект подвоївся, що зробило зміну клімату "загрозою, що зростає найшвидше".

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2100 року в результаті наслідків глобального потепління затопить більшість великих американських міст, розташованих на узбережжях. У разі розвитку подій за найгіршим сценарієм вчених, такі міста як Нью-Йорк, Новий Орлеан і Маямі повністю підуть під воду.

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