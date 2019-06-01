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Популярну у туристів країну накрив потужний землетрус: перше відео

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В Албанії 1 червня було зафіксовано землетрус магнітудою 5,2, в наслідок чого постраждали люди.

News Observatory повідомляє з посиланням на дані Геологічної служби США, що поштовхи відчули в сільських районах Албанії на південний схід від столиці (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

Зокрема, землетрус зафіксували в 13 км на північний захід від албанського міста Корчі, на глибині 10 км. При чому відчувалося сім потужних поштовхів протягом декількох годин.

Популярну у туристів країну накрив потужний землетрус: перше відео
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За даними Washington Post, мінімум дві людини постраждали, а також пошкоджено кілька будинків.

Інститут геології, енергетики, води і навколишнього середовища Албанії повідомив, що землетрус зафіксовано в 6:26 за місцевим часом. Ця країна є частиною сейсмонебезпечної зони. Там майже щодня відбуваються підземні поштовхи, які майже не відчуваються.

Албанія

Албанія

pixabay

Популярну у туристів країну накрив потужний землетрус: перше відео
Популярну у туристів країну накрив потужний землетрус: перше відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2018 році біля узбережжя Греції, яке користується популярністю у туристів, стався потужний землетрус магнітудою 6,8.

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Місце
Албанія
Тег
земля
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