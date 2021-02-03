Популярний тайський острів планує відкрити кордони для вакцинованих туристів

Популярний тайський острів Пхукет з жовтня 2021 року планує почати приймати вакцинованих туристів. Так, їх звільнять від проходження 14-денного карантину.

До 1 вересня на курорті планують зробити щеплення від коронавірусу 70% населення. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Як стало відомо, також Пхукет розглядає можливість покупки китайської вакцини Sinovac Biotech.

Крім того, влада острова відзначила, що вони не можуть більше чекати, інакше не виживуть. За їхніми словами, якщо вони пропустять зимовий сезон 2021/2022, то втратять ще один рік.

У підсумку через це уряд готується прийняти "План 1 жовтня". Так, вакциновані туристи зможуть в'їжджати на острів без необхідності проходження карантину.

Нагадаємо, також відомо, що в Таїланді збираються спростити в'їзд туристам – влада має намір повернути туристичні візи після прибуття в країну. Візи будуть доступні туристам з 56 країн. Також буде збільшено термін їх дії з 30 до 45 днів. До слова, зараз Таїланд видає лише довгострокові візи TR і STV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Таїланді виявили скелет кита, якому, імовірно, від 3 до 5 тис. років – він зберігся майже ідеально.