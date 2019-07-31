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Популярний серед українців курорт накрило сильним землетрусом

2.3т Читати матеріал російською

31 липня на популярному серед українських туристів грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 5,3.

Епіцентр розташовувався за 31 км на північний захід від міста Іракліон. Про це повідомляє Kathimerini.

Крит

Крит

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Туристи на острові повідомляють, що землетрус тривав протягом 4-5 секунд. Про руйнування будівель або постраждалих поки не повідомляється.

Зазначимо, що 19 липня в Афінах стався землетрус магнітудою 5,1. Він пошкодив декілька будівель, чотири особи були госпіталізовані з травмами. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 26 кілометрів на північний захід від міста, а осередок залягав на глибині 2 кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, потужний землетрус сколихнув популярний серед туристів індонезійський острів Балі, в результаті чого постраждали семеро осіб.

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Теги
туризм подорожі
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
та быть того не может.когда я отдыхал в там в отеле было 4 укра
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