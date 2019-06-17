Популярний серед українців курорт "косить" смертельна хвороба: що ще можна підхопити на відпочинку

На курорті Таїланд, який вельми популярний серед українців, лихоманкою денге захворіли уже десятки людей, 90 осіб померли.

Нею щорічно заражається близько 400 мільйонів людей, що робить її інфекційним захворюванням і причиною смерті номер один в світі. І найстрашніше, що ліків від неї не існує.

Характерні симптоми лихоманки денге: температура до 40 градусів, нудота, кашель, слабкість, кривава блювота. Під час лікування хворому дають дуже багато води і "накачують" вітамінами. Переносити лихоманку денге "на ногах" не рекомендується.

Бухта Майя Бей blog.apltravel.ua

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Лихоманка денге також поширена на Шрі-Ланці, на Карибах, в Латинській Америці, островах Океанії, Індії та в Центральній Африці. Її можна з легкістю підчепити саме в містах. Джерелом хвороби є люди і мавпи, а переносниками – комарі і москіти. Тому захищатися від денге досить легко – не дозволяти себе кусати.

Якщо ж вас все-таки вкусили і ви відчуваєте дивне нездужання, негайно зверніться до лікаря – лікування має розпочатися максимально швидко. І уникайте алкоголю, аспірину та ібупрофену.

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Лікарсько-стійкий туберкульоз

Незважаючи на те, що в розвинених країнах туберкульоз вважається "хворобою минулого", в іншому світі це серйозний вбивця і займає друге місце серед всіх інфекційних захворювань за смертністю. Останнім часом в Індії, Африці і в Росії все більшого поширення набуває лікарсько-стійкий туберкульоз.

Хворий ризикує померти або стати інвалідом, так як туберкульоз дає серйозні ускладнення на внутрішні органи. Гарантовано не заразитися туберкульозом складно – він передається повітряно-крапельним шляхом і через "брудні" предмети. Тому не відвідуйте нетрі, мийте руки, не їжте немиті овочі та фрукти.

Гепатит А

Гепатит А чи Хвороба Боткіна вражає печінку. Підхоплюють його в основному з їжею, тому потрібно з увагою поставитися до того, чим ви харчуєтеся. Симптоми прості і характерні – яскраво виражений біль в районі печінки, помірна температура, нудота, біль в суглобах. Ліків від хвороби не існує, зате існує вакцина, і якщо ви збираєтеся в Південно-Східну Азію, особливо в місця, віддалені від цивілізації – краще зробіть щеплення. Не купуйте вуличну їжу і пийте сиру воду.

Чикунгунья

Це хвороба, яку передають комарі. Раніше вона була поширена в Африці і Азії, тепер її стали зустрічати в США і Європі (зокрема, в Італії). Вакцини та ліків від захворювання немає, тому – бережіться комарів. Симптоми – лихоманка, температура, дуже сильні болі в суглобах. Хворіти можна кілька місяців і навіть років, іноді захворювання дає ускладнення на важливі внутрішні органи.

Жовта лихоманка

Хвороба, яку також можна підхопити в Африці і країнах Південної Америки. Зараження відбувається з укусом комара. Симптоми: від високої температури (аж до 41 градуса) і крововиливу на шкірі до ураження нирок і печінки з супутнім гепатитом. Неминущий сильний головний біль і біль у м'язах, нудота. Головна видима ознака – жовтий колір шкіри.

Захист досить простий – вакцинація. Якщо в якійсь країні або регіоні спалахує епідемія, туристів без щеплень просто перестають пускати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в заповіднику на острові Хортиця, в Запоріжжі, спалахнула епідемія африканської чуми свиней. Через хворобу доведеться знищити всіх диких кабанів на території заповідника.

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