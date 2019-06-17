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Популярний серед українців курорт "косить" смертельна хвороба: що ще можна підхопити на відпочинку

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На курорті Таїланд, який вельми популярний серед українців, лихоманкою денге захворіли уже десятки людей, 90 осіб померли.

Нею щорічно заражається близько 400 мільйонів людей, що робить її інфекційним захворюванням і причиною смерті номер один в світі. І найстрашніше, що ліків від неї не існує.

Характерні симптоми лихоманки денге: температура до 40 градусів, нудота, кашель, слабкість, кривава блювота. Під час лікування хворому дають дуже багато води і "накачують" вітамінами. Переносити лихоманку денге "на ногах" не рекомендується.

Бухта Майя Бей

Бухта Майя Бей

blog.apltravel.ua

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Лихоманка денге також поширена на Шрі-Ланці, на Карибах, в Латинській Америці, островах Океанії, Індії та в Центральній Африці. Її можна з легкістю підчепити саме в містах. Джерелом хвороби є люди і мавпи, а переносниками – комарі і москіти. Тому захищатися від денге досить легко – не дозволяти себе кусати.

Якщо ж вас все-таки вкусили і ви відчуваєте дивне нездужання, негайно зверніться до лікаря – лікування має розпочатися максимально швидко. І уникайте алкоголю, аспірину та ібупрофену.

OBOZREVATEL вирішив попередити, який ще "подарунок" можна привезти з відпустки.

Лікарсько-стійкий туберкульоз

Незважаючи на те, що в розвинених країнах туберкульоз вважається "хворобою минулого", в іншому світі це серйозний вбивця і займає друге місце серед всіх інфекційних захворювань за смертністю. Останнім часом в Індії, Африці і в Росії все більшого поширення набуває лікарсько-стійкий туберкульоз.

Хворий ризикує померти або стати інвалідом, так як туберкульоз дає серйозні ускладнення на внутрішні органи. Гарантовано не заразитися туберкульозом складно – він передається повітряно-крапельним шляхом і через "брудні" предмети. Тому не відвідуйте нетрі, мийте руки, не їжте немиті овочі та фрукти.

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Гепатит А

Гепатит А чи Хвороба Боткіна вражає печінку. Підхоплюють його в основному з їжею, тому потрібно з увагою поставитися до того, чим ви харчуєтеся. Симптоми прості і характерні – яскраво виражений біль в районі печінки, помірна температура, нудота, біль в суглобах. Ліків від хвороби не існує, зате існує вакцина, і якщо ви збираєтеся в Південно-Східну Азію, особливо в місця, віддалені від цивілізації – краще зробіть щеплення. Не купуйте вуличну їжу і пийте сиру воду.

Чикунгунья

Це хвороба, яку передають комарі. Раніше вона була поширена в Африці і Азії, тепер її стали зустрічати в США і Європі (зокрема, в Італії). Вакцини та ліків від захворювання немає, тому – бережіться комарів. Симптоми – лихоманка, температура, дуже сильні болі в суглобах. Хворіти можна кілька місяців і навіть років, іноді захворювання дає ускладнення на важливі внутрішні органи.

Жовта лихоманка

Хвороба, яку також можна підхопити в Африці і країнах Південної Америки. Зараження відбувається з укусом комара. Симптоми: від високої температури (аж до 41 градуса) і крововиливу на шкірі до ураження нирок і печінки з супутнім гепатитом. Неминущий сильний головний біль і біль у м'язах, нудота. Головна видима ознака – жовтий колір шкіри.

Захист досить простий – вакцинація. Якщо в якійсь країні або регіоні спалахує епідемія, туристів без щеплень просто перестають пускати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в заповіднику на острові Хортиця, в Запоріжжі, спалахнула епідемія африканської чуми свиней. Через хворобу доведеться знищити всіх диких кабанів на території заповідника.

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Місце
Таїланд
Тег
хвороба
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
паРРашникам это не грозит! Скот одичалый настолько сам заразен, что от него сами комары заражаются - а потом разносят заразу по миру!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Украинский мир шагает по планете.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Горелов Сергей, подгорелое очелло - не воняй, дерьмо!
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