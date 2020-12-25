Популярний курорт у Таїланді спорожнів через фейк про коронавірус

Острів Пхукет у Таїланді спорожнів через фейкову інформацію про спалах коронавірусу.

Про це повідомляє видання The Thaiger. За даними інсайдерів, населення курортної провінції впало в паніку через кілька постів у Facebook про те, що інфекцію виявили в батьків учня однієї з місцевих шкіл. Після цього в мережі з'явилося ще одне повідомлення, у якому йшлося вже нібито про 21 випадок зараження.

Коли новини про це було опубліковано в ЗМІ, на Пхукеті закрилося 15 шкіл, а жителі провінції замкнулися у своїх будинках і майже перестали виходити на вулицю. Деякі тайці, побоюючись зараження, поспішили покинути острів.

Вулиця Пхукету lookmytrips.com

Пізніше Управління охорони здоров'я Пхукету підтвердило один випадок захворювання на коронавірус, але спростувало новину про спалах. З'ясувалося, що пост про два десятки заражень, підкріплений графіками зростання захворюваності, датований квітнем 2020 року.

Також влада Пхукету заявила, що посилила заходи безпеки на острові на час новорічних і різдвяних свят. Зокрема, там скасували низку великих святкових заходів, на два тижні закрили пішохідну вулицю Бангла Роад, у ресторанах і розважальних закладах заборонили проведення шоу, танців, а також караоке.

Пляж на острові Пхукет tourismthailand.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, на курортах Єгипту заборонили проводити новорічні вечірки. Порушникам загрожуватимуть штрафи, а за дотриманням заборони стежитимуть "таємні уповноважені" Мінтуризму країни.