Популярний курорт сколихнув потужний землетрус: фото і відео руйнувань

Потужний землетрус сколихнув популярний серед туристів індонезійський острів Балі, в результаті чого постраждали семеро осіб.

За даними агентства Сіньхуа, було зафіксовано підземні поштовхи магнітудою 6 (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Згідно з останньою інформацією, п'ять осіб постраждали у муніципалітеті Балі, а ще двоє в муніципалітеті Джембрана", – повідомив керівник Управління з боротьби зі стихійним лихом Мейд Рентін.

Наслідки землетрусу на Балі xinhuanet

З його слів, 44 будівлі, серед яких готель, школи і магазини, було зруйновано. Через землетрус у туристів почалася паніка.

"Туристи вибігли з готелів на вулицю під час підземних поштовхів", – йдеться в повідомленні. Проте, влада не проводила евакуацію, а роботу міжнародного аеропорту на Балі не було припинено.

Землетрус на Балі - зруйновані будівлі xinhuanet

Уточнюється також, що наслідки стихійного лиха зафіксовані в сусідній провінції Східна Ява, де було пошкоджено 13 будівель.

Епіцентр знаходився на глибині 68 км. Загрози цунамі не було, але підземні поштовхи відчувалися навіть на сусідньому острові Ломбок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Молуккському море поблизу міста Тернате (Індонезія) було зафіксовано сильний землетрус магнітудою 7,1.

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