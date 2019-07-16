Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Популярний курорт сколихнув потужний землетрус: фото і відео руйнувань

3.8т Читати матеріал російською

Потужний землетрус сколихнув популярний серед туристів індонезійський острів Балі, в результаті чого постраждали семеро осіб.

За даними агентства Сіньхуа, було зафіксовано підземні поштовхи магнітудою 6 (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Згідно з останньою інформацією, п'ять осіб постраждали у муніципалітеті Балі, а ще двоє в муніципалітеті Джембрана", – повідомив керівник Управління з боротьби зі стихійним лихом Мейд Рентін.

Наслідки землетрусу на Балі

Наслідки землетрусу на Балі

xinhuanet

Новини
У Греції стихія вбила туристів: фото бурхливого урагану

З його слів, 44 будівлі, серед яких готель, школи і магазини, було зруйновано. Через землетрус у туристів почалася паніка.

"Туристи вибігли з готелів на вулицю під час підземних поштовхів", – йдеться в повідомленні. Проте, влада не проводила евакуацію, а роботу міжнародного аеропорту на Балі не було припинено.

Землетрус на Балі - зруйновані будівлі

Землетрус на Балі - зруйновані будівлі

xinhuanet

Уточнюється також, що наслідки стихійного лиха зафіксовані в сусідній провінції Східна Ява, де було пошкоджено 13 будівель.

Епіцентр знаходився на глибині 68 км. Загрози цунамі не було, але підземні поштовхи відчувалися навіть на сусідньому острові Ломбок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Молуккському море поблизу міста Тернате (Індонезія) було зафіксовано сильний землетрус магнітудою 7,1.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Індонезія
Теги
туризм подорожі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сало Уронили
Сало Уронили
так шкиряка с любовнецей послать.а зорян детали на литак подвезет
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel