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Популярні курорти Туреччини задихаються від масштабної пожежі: фото і відео НП

1.2т Читати матеріал російською

На курорті в Туреччині спалахнула масштабна лісова пожежа біля курортного міста Бодрум.

За даними Hurriyet Daily News, популярні туристичні міста Фетхіє і Даламан затягнуло густим димом (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Є загроза, що вогонь може дістатися до житлових районів Багла, який знаходиться в 15 км на захід від Бодрума. Пожежі спалахнули ще 11 липня, проте ситуація ускладнилася сильним вітром, через що населені пункти почали буквально задихатися і 12 липня.

Пожежа в Туреччині

Пожежа в Туреччині

Anadolu Agency

Уточнюється, що до гасіння залучили дві автоцистерни, кілька загонів пожежників і вертольоти, а також парамедиків. Рятувальники всіляко намагалися стримувати пожежу, проте полум'я наблизилося до популярного туристичного містечка Геджек.

Лісові пожежі в Туреччині

Лісові пожежі в Туреччині

Hurriyet Daily News

Новини
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Відомо, що в провінції Мугла згоріло близько 350 га лісу і було пошкоджено будівлю готелю. Осередок знаходився у 60 кілометрах від курорту Фетхіє, через що було евакуйовано понад 30 будинків.

Популярні курорти Туреччини задихаються від масштабної пожежі: фото і відео НП
Популярні курорти Туреччини задихаються від масштабної пожежі: фото і відео НП
Популярні курорти Туреччини задихаються від масштабної пожежі: фото і відео НП

CNNTurk

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Місце
Туреччина
Теги
пожежа туризм подорожі
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