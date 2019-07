Популярні курорти Туреччини задихаються від масштабної пожежі: фото і відео НП

На курорті в Туреччині спалахнула масштабна лісова пожежа біля курортного міста Бодрум.

За даними Hurriyet Daily News, популярні туристичні міста Фетхіє і Даламан затягнуло густим димом (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Є загроза, що вогонь може дістатися до житлових районів Багла, який знаходиться в 15 км на захід від Бодрума. Пожежі спалахнули ще 11 липня, проте ситуація ускладнилася сильним вітром, через що населені пункти почали буквально задихатися і 12 липня.

Уточнюється, що до гасіння залучили дві автоцистерни, кілька загонів пожежників і вертольоти, а також парамедиків. Рятувальники всіляко намагалися стримувати пожежу, проте полум'я наблизилося до популярного туристичного містечка Геджек.

Відомо, що в провінції Мугла згоріло близько 350 га лісу і було пошкоджено будівлю готелю. Осередок знаходився у 60 кілометрах від курорту Фетхіє, через що було евакуйовано понад 30 будинків.

A large forest fire broke out in Turkey's western holiday resort Muğla on Wednesday. According to initial reports, 250 hectares of land were destroyed by the blaze but no reports of casualties have been reported. pic.twitter.com/yJR6XYHpy3