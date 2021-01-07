Популярна авіакомпанія створила новий клас в літаках: в чому особливість

Відома авіакомпанія Emirates представила новий клас обслуговування в літаках – преміум-економ, який розміститься в лайнерах-гігантах Airbus A380. Від звичайного економа він відрізняється комфортом – ширшими сидіннями, більшим простором для ніг і екранами на спинках всіх крісел.

Поки встановлено тільки один такий салон. Ще п'ять A-380 обладнають в 2021 і 2022 роках. Також місця нового класу обладнають в Boeing 777X, поставки яких почнуться з 2023 року, пише Avianews.

Преміум-економ буде розміщуватися в носовій частині першої палуби величезних лайнерів Airbus A-380, де зможуть розміститися 56 пасажирів. В економ-класі крісла пасажирів розташовані за схемою 3+4+3, в новому преміум-економі вони будуть розташовуватися по схемі 2+4+2.

Сидіння стали ширшими, з великим простором для ніг. Стінка крісла обладнана екраном з діагоналлю 13,3 дюйма. Салон оснащений двома окремими туалетами.

На першому етапі Emirates буде пропонувати пасажирам безкоштовну заміну економу на преміум-економ. Про маршрути, де з'явиться можливість випробувати новий клас місць в літаку, компанія Emirates повідомить пізніше.

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