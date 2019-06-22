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Помста? У збунтованій Грузії завдали удару по туристам з Росії

5.3тЧитати матеріал російською

Кафе в грузинському місті Батумі, а також ресторан в Тбілісі вирішили, що відтепер російським туристам доведеться платити на 20 відсотків більше, ніж іншим відвідувачам.

Як повідомляє видання "Грузія онлайн" Батумське кафе "Гарденс" зробило так слідом за рестораном в Тбілісі "Езо" ("Двір") у зв'язку з протестами в країні та указом президента Росії Володимира Путіна скасувати всі рейси з РФ у Грузію з 8 липня 2019 року.

Росіян змусять платити більше

Росіян змусять платити більше

фото з відкритих джерел

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"Друзі, ми, напевно, єдине кафе в Батумі, яке не має меню російською мовою. Це був наш свідомий акт. Після останніх подій хочемо приєднатися до наших колег в Тбілісі і підвищити вартість обслуговування для російських туристів на 20 відсотків", - йдеться в заяві кафе "Гарденс".

Протести в Грузії

Протести в Грузії

Таке рішення керівництво ресторану прийняло в "відповідь на окупацію Росією 20% грузинських територій - Абхазії і Цхінвальського регіону".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тбілісі (Грузія) опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

Скандал виник через запрошення російської делегації до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я. Член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що і викликало хвилю протестів.

За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень в Тбілісі постраждали 240 учасників акції протесту і 80 поліцейських.

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Місце
ГрузіяТбілісі
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Нормально ,че, пошли носатые по пути чубатых побратимов,так запретите вьезд русских на свою территорию,и все дела,я бы на месте тех кто собрался к носатым,сказал бы "отсоси генацвале""жри сам свое хачапури.
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леня зе
леня зе
ну нормально,лаврушники в прошлом году от российских туристов получили 1.2 млрд.$.вопрос в задачнике:сколько денег они потеряют в этом году?опять будет наплыв грузинских карманников на юг Украины.походу лаврушники стрельнули себе в ногу.не зря в Тбилиси за два дня до хинкально-хачапурной революции посетил соратник Байдена.Миша Ковер.
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леня зе
леня зе
поправочка Миша Плотник.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Все таки насколько унизительно ныне на постсоветском пространстве быть...нероссиянином...постоянно надо кому то доказывать о своей независимости))
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