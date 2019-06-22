Помста? У збунтованій Грузії завдали удару по туристам з Росії

Кафе в грузинському місті Батумі, а також ресторан в Тбілісі вирішили, що відтепер російським туристам доведеться платити на 20 відсотків більше, ніж іншим відвідувачам.

Як повідомляє видання "Грузія онлайн" Батумське кафе "Гарденс" зробило так слідом за рестораном в Тбілісі "Езо" ("Двір") у зв'язку з протестами в країні та указом президента Росії Володимира Путіна скасувати всі рейси з РФ у Грузію з 8 липня 2019 року.

Росіян змусять платити більше фото з відкритих джерел

"Друзі, ми, напевно, єдине кафе в Батумі, яке не має меню російською мовою. Це був наш свідомий акт. Після останніх подій хочемо приєднатися до наших колег в Тбілісі і підвищити вартість обслуговування для російських туристів на 20 відсотків", - йдеться в заяві кафе "Гарденс".

Протести в Грузії

Таке рішення керівництво ресторану прийняло в "відповідь на окупацію Росією 20% грузинських територій - Абхазії і Цхінвальського регіону".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тбілісі (Грузія) опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

Скандал виник через запрошення російської делегації до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я. Член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що і викликало хвилю протестів.

За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень в Тбілісі постраждали 240 учасників акції протесту і 80 поліцейських.

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