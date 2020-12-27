Польща відновила правила в'їзду для українців

Польща відновила правила в'їзду для громадян України на свою територію під час пандемії коронавірусу.

Вони набудуть чинності з 28 грудня, повідомляється на сайті українського посольства в цій країні.

Нові правила стосуються декількох категорій громадян, зокрема сімей, родичів, осіб з правом на проживання, а також тих, хто їде на роботу.

Так, з 28 грудня до Польщі мають право в'їхати громадяни, які :

є подружжям або дітьми громадян Польщі, або перебувають під постійною опікою громадян Польщі;

мають карту поляка;

мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;

мають право на виконання робіт на території Польщі на тій самій основі, що й громадяни Польщі, мають дозвіл на працевлаштування, або підтвердження наміру виконання сезонних робіт, підтвердження доручення на виконання робіт іноземцю на території Польща, виконують роботу на території Польщі або надають документи, з яких виникає, що виконання роботи розпочнеться, відразу після перетину кордону;

здобувають освіту у Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) або є особами, які супроводжують учнів;

є науковцями, котрі проводять дослідження на території Польщі;

є членами родин (подружжя, діти) громадянина Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі;

мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі, або є членами їх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією;

є водіями транспортних засобів сфери міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ, які в’їжджають до Польщі, з метою транзиту її територією до місця виконання службових обов’язків;

є працівниками дипломатичних та консульських установ, представниками міжнародних організацій та членами їхніх сімей, а також інші особи, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;

є пасажирами повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху та належать хоча б до однієї з вищеперерахованих категорій громадян України, або мають дозвіл на проживання у Грузії, Японії, Канаді, Новій Зеландії, Тайланді, Республіці Корея, Тунісі, Австралії;

в’їжджають до Польщі на підставі національної візи з метою репатріації, або як члени родини (подружжя, діти) репатріанта;

в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах (спортсмени, тренери, лікарі, фізіотерапевти, судді, акредитовані журналісти) за умови наявності підтверджуючих документів від організатора змагань;

в’їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою прибуття з гуманітарних причин, що становить інтерес для Польщі, або є її міжнародним зобов'язанням;

в’їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою участі у програмі Poland. Business Harbour;

є іноземними підприємцями та представниками іноземних суб’єктів підприємницької діяльності, які в’їжджають до Польщі з комерційною метою, які у відповідь на ноту дипломатичної установи відповідної країни, отримали згоду на в’їзд міністра закордонних справ Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України 18 грудня включило Туреччину в "червону" зону в зв'язку з високою захворюваністю на COVID-19 в цій країні. Всього до списку потрапили 47 країн, в тому числі Сербія, Грузія, Хорватія, Литва і Люксембург.