Польща відновила правила в'їзду для українців

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Новини
1,4 т.
Польща дозволила в'їзд ряду категорій громадян

Польща відновила правила в'їзду для громадян України на свою територію під час пандемії коронавірусу.

Вони набудуть чинності з 28 грудня, повідомляється на сайті українського посольства в цій країні.

Нові правила стосуються декількох категорій громадян, зокрема сімей, родичів, осіб з правом на проживання, а також тих, хто їде на роботу.

Так, з 28 грудня до Польщі мають право в'їхати громадяни, які :

  • є подружжям або дітьми громадян Польщі, або перебувають під постійною опікою громадян Польщі;

  • мають карту поляка;

  • мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;

  • мають право на виконання робіт на території Польщі на тій самій основі, що й громадяни Польщі, мають дозвіл на працевлаштування, або підтвердження наміру виконання сезонних робіт, підтвердження доручення на виконання робіт іноземцю на території Польща, виконують роботу на території Польщі або надають документи, з яких виникає, що виконання роботи розпочнеться, відразу після перетину кордону;

  • здобувають освіту у Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) або є особами, які супроводжують учнів;

  • є науковцями, котрі проводять дослідження на території Польщі;

  • є членами родин (подружжя, діти) громадянина Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) –

    сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі;

  • мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) –

    Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі, або є членами їх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією;

  • є водіями транспортних засобів сфери міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

  • є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ, які в’їжджають до Польщі, з метою транзиту її територією до місця виконання службових обов’язків;

  • є працівниками дипломатичних та консульських установ, представниками міжнародних організацій та членами їхніх сімей, а також інші особи, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;

  • є пасажирами повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху та належать хоча б до однієї з вищеперерахованих категорій громадян України, або мають дозвіл на проживання у Грузії, Японії, Канаді, Новій Зеландії, Тайланді, Республіці Корея, Тунісі, Австралії;

  • в’їжджають до Польщі на підставі національної візи з метою репатріації, або як члени родини (подружжя, діти) репатріанта;

  • в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах (спортсмени, тренери, лікарі, фізіотерапевти, судді, акредитовані журналісти) за умови наявності підтверджуючих документів від організатора змагань;

  • в’їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою прибуття з гуманітарних причин, що становить інтерес для Польщі, або є її міжнародним зобов'язанням;

  • в’їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою участі у програмі Poland. Business Harbour;

  • є іноземними підприємцями та представниками іноземних суб’єктів підприємницької діяльності, які в’їжджають до Польщі з комерційною метою, які у відповідь на ноту дипломатичної установи відповідної країни, отримали згоду на в’їзд міністра закордонних справ Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України 18 грудня включило Туреччину в "червону" зону в зв'язку з високою захворюваністю на COVID-19 в цій країні. Всього до списку потрапили 47 країн, в тому числі Сербія, Грузія, Хорватія, Литва і Люксембург.

Польщаукраїнці за кордоном