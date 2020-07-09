У МЗС дали українцям поради про відпустку за кордоном у карантин

Українцям, які вирішили подорожувати на карантині, потрібно ретельно перевірити інформацію про можливості перетину кордону або транзиту, а також ретельно стежити за станом здоров'я.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це у Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, Він дав поради тим, хто планує виліт за кордон:

зв'яжіться з авіакомпанією, туристичною фірмою або оператором, через яких заброньована поїздка, і уточніть актуальний стан карантинних обмежень у країні, перевірте статус вашого бронювання;

зв'яжіться з дипломатичною установою України в країні, а також із представництвом цієї держави в Україні;

переконайтеся, що ваш страховий поліс покриває витрати, які можуть виникнути в разі надзвичайної ситуації, зокрема інфікування коронавірусом;

подбайте про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації;

візьміть із собою необхідні особисто вам медичні препарати на випадок вимушеної затримки за кордоном і перевірте стан вашого здоров'я перед поїздкою.

Єнін також радить перевірити дані про можливості в'їзду чи транзитного проїзду через офіційні джерела, зокрема з використанням інтерактивної карти МЗС.

Він наголосив: плануючи поїздку необхідно звернути увагу на кількість активних випадків COVID-19 у країні. Статистика є на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Зміни в порядку в'їзду до іноземних держав залежать не в останню чергу від розвитку епідемічної ситуації в Україні. Відповідальність за дотримання правил в'їзду в інші країни несуть безпосередньо самі мандрівники", – додав Єнін.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, міжнародна програма "Блакитний стяг" відібрала 15 найкращих пляжів в Україні, які відповідають світовим екологічним стандартам.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що не обов'язково носити маску на пляжі, не перебуваючи у великому скупченні людей.