Популярний курорт України заполонили величезні медузи. Фото

Узбережжя Азовського моря, зокрема пляжі Бердянська, заповнили великі медузи.

Як стало відомо OBOZREVATEL, крупні особини з'явилися на пляжах у середині поточного тижня, в розпал сезону.

Деякі відпочивальники поскаржилися, що медузи вже встигли їх ужалити.

Медузи біля узбережжя Азовського моря. Джерело: Апостроф

Медузи біля узбережжя Азовського моря. Джерело: Апостроф

"Скільки років відпочиваю, не бачив таких із 1989 року", – процитував "Апостроф" одного з відпочивальників.

Медузи біля узбережжя Азовського моря. Джерело: Апостроф

Додамо, остерігатися медуз варто алергікам, дітям, і якщо опік жалкими клітинами медузи припав на слизові оболонки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Азовському морі живе кілька видів медуз, але вони в основному безпечні. Нещодавно з Чорного моря занесло їх новий вид. Це пов'язано, в першу чергу, з підвищенням в Азовському морі рівня солоності та кліматичними причинами.

Пропонуємо ознайомитися з добіркою порад, як поводитися при укусі медузи.