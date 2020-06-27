Популярний курорт України заполонили величезні медузи. Фото
Узбережжя Азовського моря, зокрема пляжі Бердянська, заповнили великі медузи.
Як стало відомо OBOZREVATEL, крупні особини з'явилися на пляжах у середині поточного тижня, в розпал сезону.
Деякі відпочивальники поскаржилися, що медузи вже встигли їх ужалити.
"Скільки років відпочиваю, не бачив таких із 1989 року", – процитував "Апостроф" одного з відпочивальників.
Додамо, остерігатися медуз варто алергікам, дітям, і якщо опік жалкими клітинами медузи припав на слизові оболонки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Азовському морі живе кілька видів медуз, але вони в основному безпечні. Нещодавно з Чорного моря занесло їх новий вид. Це пов'язано, в першу чергу, з підвищенням в Азовському морі рівня солоності та кліматичними причинами.
Пропонуємо ознайомитися з добіркою порад, як поводитися при укусі медузи.