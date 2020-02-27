Підстригав нігті в літаку: чоловік викликав огиду у попутників

Пасажир невідомого літака викликав огиду у попутників, підстригаючи перед початком рейсу нігті.

Так, відповідним відео користувача на ім'я Девід Кім поділилося видання The Sun. На ньому видно, як одягнений в білі шорти та блакитну футболку чоловік користується манікюрним інструментом (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Фото: eligasht.com

Фото: The Sun

"Ні, ти продовжуй. Будь ласка, відстригай всі нігті, поки ми в літаку", – описав Кім свого сусіда на відео і додав до підпису смайл, який зображає нудоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажир літака, що прямував з Пакистану в Австралію, розлютив пілота, благаючи бога про авіакатастрофу. Через поведінку чоловіка його довелося висадити з авіалайнера.

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