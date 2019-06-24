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Під час Євробачення-2019 в Ізраїлі жорстко обманювали туристів

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Туристки з Великобританії під час Євробачення-2019, яке проходило в Ізраїлі, приїхали в заброньований готель і виявили на його місці занедбаний будинок.

Крістін і Тоня Сілман вирушили в Тель-Авів, попередньо забронювавши на Booking.com номер в готелі Royal Jaffa на період з 16 по 18 травня. Вони хотіли відвідати міжнародний конкурс Євробачення, пише Daily Mail.

Під час Євробачення-2019 в Ізраїлі жорстко обманювали туристів

dailymail.co.uk

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Пара заплатила 120 фунтів стерлінгів за ніч, але по приїзду туристки побачили не гарний готель, а пустий занедбаний будинок з розбитими вікнами і сходовим майданчиком.

"Це був не зовсім той пляжний готель з балконами, що виходять до моря, який ми очікували", - розповідає Сілман.

Під час Євробачення-2019 в Ізраїлі жорстко обманювали туристів

dailymail.co.uk

Пара звернулася за допомогою в п'ятизірковий готель по сусідству, і його адміністратор розповів їм, що це не перший випадок шахрайства за цією адресою.

Під час Євробачення-2019 в Ізраїлі жорстко обманювали туристів

dailymail.co.uk

Під час Євробачення-2019 в Ізраїлі жорстко обманювали туристів

dailymail.co.uk

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві засікли двох зловмисниць, які на продажу "липових" туристичних путівок обдурили людей на 2 млн грн. Як з'ясувалося, в правоохоронні органи столиці звернулося 39 громадян, які оплатили путівки одному з туристичних агентств, проте послуги так і не отримали.

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Тема
Євробачення-2019
Місце
ІзраїльТель Авів
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