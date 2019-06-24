Під час Євробачення-2019 в Ізраїлі жорстко обманювали туристів

Туристки з Великобританії під час Євробачення-2019, яке проходило в Ізраїлі, приїхали в заброньований готель і виявили на його місці занедбаний будинок.
Крістін і Тоня Сілман вирушили в Тель-Авів, попередньо забронювавши на Booking.com номер в готелі Royal Jaffa на період з 16 по 18 травня. Вони хотіли відвідати міжнародний конкурс Євробачення, пише Daily Mail.
dailymail.co.uk
Пара заплатила 120 фунтів стерлінгів за ніч, але по приїзду туристки побачили не гарний готель, а пустий занедбаний будинок з розбитими вікнами і сходовим майданчиком.
"Це був не зовсім той пляжний готель з балконами, що виходять до моря, який ми очікували", - розповідає Сілман.
dailymail.co.uk
Пара звернулася за допомогою в п'ятизірковий готель по сусідству, і його адміністратор розповів їм, що це не перший випадок шахрайства за цією адресою.
dailymail.co.uk
dailymail.co.uk
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