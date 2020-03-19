Песчаным пляжам предрекли исчезновение

К 2100 году на Земле исчезнет половина песчаных пляжей.
К такому выводу пришли в Объединенном исследовательском центре Европейской комиссии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.
Такой сценарий реален, даже если люди прямо сейчас резко пересмотрят политику в сфере сжигания ископаемого топлива.
Исчезновение пляжей не только ударит по мировому туризму, но еще и поспособствует усилению стихийных бедствий, вроде штормов и наводнений.
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По мнению исследователей, в течение следующих 60 лет Австралия может потерять 15 тыс. километров пляжей.
Пострадает также Канада, Чили, США, Мексика, Китай, Россия, Аргентина, Индия и Бразилия.
В нынешних условиях человечество потеряет 94 тыс. километров пляжей в ближайшие 30 лет.
При менее благоприятном сценарии, речь может идти о 132 тыс. километров. То есть почти о 50% пляжей мира.
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