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"Перлина" України потрапила в сотню кращих туристичних міст Європи

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Львів став першим містом в Україні, яке увійшло в ТОП-100 туристичних міст Європи. Серед 126 європейських "претендентів" в рейтингу, Львів посів 64-е місце.

Загалом темп приросту туристів, що подорожують європейськими містами у 2017 році склав 7,4%, що майже вдвічі більше, ніж у 2016 році (4,8%). Про це повідомляє Львівська міська рада з посиланням на ЛКП "Центр розвитку туризму".

Львів

pixabay.com

Найпопулярнішим містом у 2017 році знову став Лондон, з темпом приросту кількості ночівель туристів у 4,7% у порівнянні з 2016 роком. У першу п’ятірку також увійшли Париж (+9,3%), Берлін (+0,2%), Рим (+2,4%) та Мадрид (+6,4%).

Лондон

pixabay.com

Львів у цьому рейтингу посів 64 місце серед 126 європейських міст. Попереду — Антверпен, Вільнюс, Брюгге, Гданськ, Мальме, Загреб, а наздоганяють — Інсбрук, Більбао, Любляна, Базель, Грац, Люцерн, Познань та ін.

За темпами приросту кількості ночівель іноземних туристів Львів очолив рейтингову таблицю з відносним значенням 73,9%.

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Варто звернути увагу й на показник щільності туристів на одного мешканця міста. Аналізуючи дані, подані 70 містами, Львів стабільно входить у п’ятірку найменш перевантажених місць туристами, а показник становить 2,3 при середньоєвропейському значенні 8,3. Для порівняння, найбільше туристів на одного місцевого жителя припадає в Опатії (116,7), Венеції (29,6), Пальма-де-Майорці (21,8), Лісабоні (21,1) тощо.

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Місце
УкраїнаЛьвів
Об'єкти
Подорожі Європоюподорожі Україноюподорожі
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Если что и есть во Львове украинского, так это горы мусора. Всё остальное австро-венгерское и туда же скоро и вернётся.
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