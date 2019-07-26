Періс Хілтон замахнулася на український курорт: що відомо

Американська світська левиця і спадкоємиця найбільшої в світі мережі готелів Періс Хілтон планує купити український комплекс "Деренівська Купіль" на Закарпатті.

За даними Укрінформ, зірка збирається провести в Україні масштабний конкурс краси, а це мальовниче місце може стати для нього майданчиком.

Уточнюється, що команда Хілтон кілька тижнів веде діалог про покупку комплексу, розташованого в 20 кілометрах від Ужгороду. Очікується, що угода має бути закритою до кінця літа 2019 року.

У 2020 році "Деренівська Купіль" повинна прийняти один з найпопулярніших міжнародних конкурсів краси.

Періс Хілтон хоче готель в Закарпатті

За даними видання, Періс вперше дізналася про санаторії навесні 2018 року, коли виступала на відкритті готелю у Львові.

"Деренівська Купіль" пропонує гостям 130 номерів у готельно-оздоровчому комплексі "Ірис". На її території є аква-зона, розважальний центр і SPA-комплекс "Срібні Терми", а також дендропарк.

Комплекс "Ірис" derenivska-kupil.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, світська левиця Періс Хілтон в кінці березня 2018 року відвідала Україну. Американська зірка приїхала до Львова на церемонію відкриття "Гранд готелю" з бойфрендом Крісом Зілка, дідусь якого народився в Україні

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