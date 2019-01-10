Пасажиропотік аеропортів України досяг історичного рекорду

Загальний пасажиропотік українських аеропортів у 2018 році досяг рекордного показника.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Міністр інфраструктури Володимир Омелян. Так, він зазначив, що українські аеропорти перевезли 20,55 млн осіб у минулому році. Це на 25% більше, ніж у 2017 році (16,49 млн осіб).

Фото: verge.zp.ua

Зазначається, що приріст продемонстрували аеропорти Київ (52%), Чернівці (51%), Львів (48%), Бориспіль (20%), Харків (19%), Запоріжжя (15%). При цьому в аеропорту Бориспіль збільшилася кількість людей, які скористалися трансферами через нього.

Фото: facebook/volodymyr.omelyan

Також, за словами Омеляна, вітчизняні авіакомпанії перевезли близько 12,5 млн пасажирів, а це на 18% більше, ніж у 2017-му.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що запорізький аеропорт обслужив у червні майже на третину менше пасажирів, ніж зазвичай. Кількість рейсів зменшилася через закриття злітно-посадкової смуги.