Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Пасажирів евакуювали: в Нью-Йорку вантажівка з фекаліями протаранила літак

975Читати матеріал російською

У міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку затримали рейс авіакомпанії JetBlue з Нью-Йорка до Денвера після того, як у літак врізалася вантажівка з фекаліями.

Як повідомляє Fox News, лайнер Airbus A321 готувався до зльоту, коли машина протаранила нижню частину фюзеляжу.

За даними видання, пасажирам довелося екстрено покинути літак, поки машину не витягли. Представники аеропорту не встановили причину зіткнення.

Новини
Катастрофа Boeing під Тегераном: з'явилися моторошні кадри з літака

Повідомляється, що ні пасажири, ні водій вантажівки з відходами не постраждали. Уточнюється, що подібна подія вже траплялася кілька місяців тому в іншому аеропорту Нью-Йорка.

Зокрема, в жовтні бензовоз потрапив у крило літака American Airlines, на борту якого перебували майже 200 пасажирів.

Пасажирів евакуювали: в Нью-Йорку вантажівка з фекаліями протаранила літак

Daily News

Пасажирів евакуювали: в Нью-Йорку вантажівка з фекаліями протаранила літак

Daily News

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Бориспіль" 11 січня екстрено приземлився літак із Шарм-ель-Шейха до Запоріжжя.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
СШАНью Йорк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chesser Melanie
Chesser Melanie
Google заплатив за роботу в Інтернеті з дому від $ 16 000 до $ 32 000 на місяць. Молодший брат не працював три місяці і місяць Tому чек склав $ 32475, працюючи вдома по 4 години на добу, а заробіток може бути ще більшим ... Тому я почав працювати.. >>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги