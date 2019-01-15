Пасажирів евакуювали: в Нью-Йорку вантажівка з фекаліями протаранила літак

У міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку затримали рейс авіакомпанії JetBlue з Нью-Йорка до Денвера після того, як у літак врізалася вантажівка з фекаліями.

Як повідомляє Fox News, лайнер Airbus A321 готувався до зльоту, коли машина протаранила нижню частину фюзеляжу.

За даними видання, пасажирам довелося екстрено покинути літак, поки машину не витягли. Представники аеропорту не встановили причину зіткнення.

Повідомляється, що ні пасажири, ні водій вантажівки з відходами не постраждали. Уточнюється, що подібна подія вже траплялася кілька місяців тому в іншому аеропорту Нью-Йорка.

Зокрема, в жовтні бензовоз потрапив у крило літака American Airlines, на борту якого перебували майже 200 пасажирів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Бориспіль" 11 січня екстрено приземлився літак із Шарм-ель-Шейха до Запоріжжя.

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