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Пасажир літака розлютив пілота дурною молитвою

2.8тЧитати матеріал російською

Пасажир літака, що прямував з Пакистану в Австралію, розлютив пілота, благаючи бога про авіакатастрофу.

Через поведінку чоловіка його довелося висадити з авіалайнера, повідомляє пакистанський телеканал Geo News.

Пасажир літака розлютив пілота дурною молитвою

corrosion.ru.net

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Чоловік, ідентифікований як Халіл, повинен був вилітати з аеропорту Ісламабаду і летіти з пересадкою в Дубаї. Відразу після посадки на борт пасажир почав молитися, щоб літак розбився. Його голосіння викликали паніку серед інших мандрівників і членів екіпажу. У зв'язку з цим пілот прийняв рішення вигнати Халіла з літака.

Як раніше писав OBOZREVATEL, турист з Росії загадково загинув в Ізраїлі, коли пішов купатися вночі в Середземному морі. Рятувальники дістали чоловіка з води і доставили його в лікарню, але медикам не вдалося його врятувати.

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