Пандемія може стати крахом для курортів Туреччини і Єгипту, – Комаровський

Популярним серед туристів країнам, зокрема Туреччині та Єгипту, загрожує серйозний удар по цьому бізнесу, якщо хтось із відпочивальників заразиться там COVID-19 і помре.

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Про це в інтерв'ю каналу "Politeka Online" заявив лікар Євген Комаровський. Відео було опубліковано на YouTube-каналі українського педіатра (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Експерт не радив відмовлятися від поїздок у відпустку за кордон особам, які знаходяться поза зоною ризику

"Ви не будете в Туреччині або Єгипті ризикувати більше, ніж в Україні. Це абсолютно однозначно. Більше того, якщо вас раптом скрутить і ви захворієте, то шансів на адекватну допомогу в Туреччині не менше, ніж в Україні", – зазначив він.

Лікар сказав, що в нього "великі сумніви" щодо правильної допомоги в Єгипті. "Але ви ж зрозумійте, що якщо не дай боже хтось із тих, хто приїхав відпочивати до Туреччини, захворіє на коронавірус і помре, це буде крах туристичного бізнесу на сезон", – додав Комаровський.

За його словами, "якщо хтось там захворіє, то турецька система охорони здоров'я буде його облизувати і лікувати з усіх взагалі можливих сил", аби пацієнт був у порядку.

Євген Комаровський також пояснив, чому переповнені пляжі менш небезпечні в плані передачі COVID-19, ніж переповнений громадський транспорт.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві закордонних справ дали українцям поради про відпустку за кордоном у карантин.