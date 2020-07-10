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Пандемія може стати крахом для курортів Туреччини і Єгипту, – Комаровський

Дарина Дурова
Новини
5,3 т.
Як пандемія вдарить по туризму

Як пандемія вдарить по туризму.

Популярним серед туристів країнам, зокрема Туреччині та Єгипту, загрожує серйозний удар по цьому бізнесу, якщо хтось із відпочивальників заразиться там COVID-19 і помре.

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Про це в інтерв'ю каналу "Politeka Online" заявив лікар Євген Комаровський. Відео було опубліковано на YouTube-каналі українського педіатра (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Експерт не радив відмовлятися від поїздок у відпустку за кордон особам, які знаходяться поза зоною ризику

"Ви не будете в Туреччині або Єгипті ризикувати більше, ніж в Україні. Це абсолютно однозначно. Більше того, якщо вас раптом скрутить і ви захворієте, то шансів на адекватну допомогу в Туреччині не менше, ніж в Україні", – зазначив він.

Лікар сказав, що в нього "великі сумніви" щодо правильної допомоги в Єгипті. "Але ви ж зрозумійте, що якщо не дай боже хтось із тих, хто приїхав відпочивати до Туреччини, захворіє на коронавірус і помре, це буде крах туристичного бізнесу на сезон", – додав Комаровський.

За його словами, "якщо хтось там захворіє, то турецька система охорони здоров'я буде його облизувати і лікувати з усіх взагалі можливих сил", аби пацієнт був у порядку.

Євген Комаровський також пояснив, чому переповнені пляжі менш небезпечні в плані передачі COVID-19, ніж переповнений громадський транспорт.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві закордонних справ дали українцям поради про відпустку за кордоном у карантин.

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